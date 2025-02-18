HANDE ERÇEL VE ​​HAKAN SABANCI AYRILIK İDDİALARINI YALANLADI

Hakan Sabancı, Hande Erçel ile Ayrıldıkları Yönündeki İddialara Sessizliğini Bozdu

Son günlerde ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı arasında bölünme dedikoduları meşgul ediyor. İddialara göre, Hande Erçel’in Rüzgara Bıraktığı filmde samimi sahneler, çiftin ilişkisini zedeledi ve Hakan Sabancı’nın bu duruma tepki gösterdiği görüldü. Ancak Sabancı, söylentilerin sonunu durdurmayı sessizliğini bozdu.

Ayrılık İddialarının Ardında Ne Var?

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın piyasadaki son gelişmeleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Erçel’in Rüzgar Bırak filminde Barış Arduç’la olan yakın sahneleri, yaşadıkları yerlerdeki günlük spekülasyonları tetikledi. Sabancı’nın bu sahne sonrasında Erçel ile performansı ve ilişkilerinin sona erdiği öne çıktı. Ancak bu söylentilere Hakan Sabancı’dan sert bir yanıt geldi.

Hakan Sabancı: “Ayrılmadık, Her Şey İyi”

Ünlü iş insanı, Ece Erken ile gerçekleştirdiği bir röportajda ayrılık iddialarını reddetti. Sabancı, basında çıkan haberlerin tamamen asılsız olduğunu belirterek, “Biz ayrılmadık, her şey yolunda. Bu tür haberler tamamen abartılıyor” şeklinde konuştu. Bu açıklamada, çiftin taraftarları tarafından rahat bir nefes alırken, basında çıkan haberlerin varlığı hakkında sorular oluştu.

İlişkilerdeki Destekleyici Paylaşımlar

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, zaman zaman sosyal medya hesaplarında birbirleriyle olan sevgilerini ve desteklerini gösteren paylaşımlarda bulunuyorlar. Çiftin bu tür paylaşımlarının devam ettiği, ilişkilerin güçlü bir şekilde sürdüğünü gösteriyor. Erçel’in yakın zamanda yaptığı bir paylaşımda Sabancı’ya olan sevgisini dile getirmesi, ayrılık söylentileri yalanlanmış oldu.

Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/