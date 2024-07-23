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Hande Ataizi Bodrum’daki mekana alınmadı!

Hande Ataizi Bodrum’daki mekana alınmadı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Temmuz 2024 - 14:32
Son dönemde Bodrum’daki fiyatlar gündemden düşmüyor. İddialara göre Hande Ataizi de tatil için Bodrum’u seçti. Türkbükü’nde bir mekana giden Ataizi içeriye alınmadı. Ünlü yorumcu ise bakın ne dedi.

Hande Ataizi Bodrum'da mekana alınmadı! "Nasıl oldu da oraya gitti, enteresan" - Sayfa 1

Ruhsar dizisiyle hafızalara kazındıktan sonra pek çok yapımda rol alan Hande Ataizi yıllara meydan okuyor.

 

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Hande Ataizi Bodrum'da mekana alınmadı! "Nasıl oldu da oraya gitti, enteresan" - Sayfa 2

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu‘ dizisinde ‘Savcı Süreyya Uyar‘ karakterini canlandıran oyuncu Hande Ataizi bir süredir sevgilisi Dinç Aydoğdu ve Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon ile birlikte Türkbükü’nde tatil yapıyor.

 

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Hande Ataizi Bodrum'da mekana alınmadı! "Nasıl oldu da oraya gitti, enteresan" - Sayfa 3

Son dönemde pahalılığıyla gündeme gelen Bodrum’da vakit geçiren Hande Ataizi hakkında Müge Dağıstanlı bir iddia ortaya attı.

 

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Hande Ataizi Bodrum'da mekana alınmadı! "Nasıl oldu da oraya gitti, enteresan" - Sayfa 4

Dağıstanlı yazısında ünlü oyuncu hakkında şunları söyledi:

 

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Hande Ataizi Bodrum'da mekana alınmadı! "Nasıl oldu da oraya gitti, enteresan" - Sayfa 5

Hande Ataizi Türkbükü’nde popülerliği ve pahalılığıyla bilinen bir mekana gitmiş.

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Hande Ataizi Bodrum'da mekana alınmadı! "Nasıl oldu da oraya gitti, enteresan" - Sayfa 6

Ancak kapıdan içeri girememiş.

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Hande Ataizi Bodrum'da mekana alınmadı! "Nasıl oldu da oraya gitti, enteresan" - Sayfa 7

Oyuncuya “Yerimiz yok” demişler.

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Hande Ataizi Bodrum'da mekana alınmadı! "Nasıl oldu da oraya gitti, enteresan" - Sayfa 8

Ataizi hiç olay çıkarmamış, ‘tamam’ deyip dönmüş.

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Hande Ataizi Bodrum'da mekana alınmadı! "Nasıl oldu da oraya gitti, enteresan" - Sayfa 9

O mekanda bir tabak makarna 4 bin TL. Hande Ataizi de pahalılığı ve israfı hiç sevmez.

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Hande Ataizi Bodrum'da mekana alınmadı! "Nasıl oldu da oraya gitti, enteresan" - Sayfa 10

Tutumlu olmasıyla tanınır. Nasıl oldu da oraya gitti, enteresan.”

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