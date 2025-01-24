ABD PASAPORTLARINDA ‘X’ SEÇENEĞİ TARİHE KARIŞIYOR!

ABD PASAPORTLARINDA “X” SEÇENEĞİ KALDIRILIYOR!

ABD Dışişleri Bakanlığı, pasaportlarda süreklilik sağlayacak şekilde “kadın” ve “erkek” seçenekleri dışında “X” seçeneğini kaldırma kararı aldı. Bu karar, Başkan Donald Trump’ın imzaladığı ve “sadece iki cinsiyetin tanınmadığını” belirterek başkanlık kararı alındı.

“CİNSİYETİN DEĞİŞEBİLİR OLMADIĞI” VURGULANDI

Rubio’nun Dışişleri Bakanlığına ilişkin talimatta, “ABD’nin resmi politikası cinsiyete göre değişebilirdi” ifadeleri yer aldı. Haberin kaynağı olan Amerikan Intercept platformuna göre, bu karar, Trump yönetiminin “kadın ve erkek dışında bir cinsiyetin varlığını kabul etmeme” politikasıyla doğrudan ilişkilidir.

TRUMP’TAN YENİ POLİTİKA AÇIKLAMASI

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump, göreve başladığını belirtti, “Bundan böyle Amerika Birleşik resimlerinin resmi politikası, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğudur”, demiş ve bu doğrultuda bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

PASAPORTLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Yeni düzenleme, pasaport başvuru formlarında “X” seçeneği sunmayı yalnızca “kadın” ve “erkek” uygun bırakacak. ABD’nin bu kararı, uluslararası platformlarda tartışma yaratırken, insan hakları savunucuları tarafından eleştirilerle karşılandı.