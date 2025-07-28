Yıldız Kaplan’dan Gazeteciye Dava Resti: “Araştırmadan Yazma!”

Gazeteci Sevda Türküsev’in sosyal medya paylaşımı, ünlü şarkıcı ve oyuncu Yıldız Kaplan’ın tepkisini çekti. Türküsev’in, dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan oyuncu Meral Kaplan hakkında bilgi verirken yanlışlıkla Yıldız Kaplan’ın adını kullanması, magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yapan Yıldız Kaplan, yaşanan karışıklığa sert sözlerle karşılık verdi. Kaplan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“A be alık! Habercilik mi yapıyorsun, ne yapıyorsun belli değil! Önce kim kimdir bir öğren. İşkembeden sallama! Seni adam yerine koyar, mahkemelerde süründürürüm!”

Bu açıklamasıyla Türküsev’in yaptığı paylaşımı ‘sorumsuz ve araştırılmadan yapılmış’ olarak niteleyen Kaplan, kişilik haklarının zedelendiğini belirtti. Kaplan, yanlış ismin kullanılmasının kamuoyunda kendisi hakkında ciddi algı bozukluklarına neden olduğunu söyledi.

Sert sözlerine devam eden Yıldız Kaplan, sosyal medya üzerinden bir uyarı daha yaptı:

“Meziyetsiz kadın! Sen önce bir eşimi öğren! Kiminle uğraştığını iyi bil! Madem birine çamur atacaksın, önce aynaya bak!”

Yanlış hedef gösterilmenin kendisini maddi ve manevi zarara uğrattığını dile getiren Kaplan, gerekirse yasal yollara başvuracağını da açıkça beyan etti.

Magazin dünyasında sıkça yaşanan “isim karışıklığı” olaylarına bir yenisi eklenmiş oldu. Ancak bu kez Yıldız Kaplan, sessiz kalmak yerine açık ve kararlı bir duruş sergileyerek kamuoyuna net bir mesaj verdi: “İtibarımı hedef alan hiçbir yanlışa sessiz kalmam.”