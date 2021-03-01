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Hakkari’de sel ve heyelan nedeniyle yollar kapandı

Hakkari –  Çukurca karayolu sağanak yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonrası 4 saat ulaşıma kapandı. Şemdinli- Derecik ve Şemdinli- Aktütün yolları da selden kapandı. Yolların açılması için çalışma başlatıldı.

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Hakkari’de sel ve heyelan nedeniyle yollar kapandı
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24 Mart 2021 - 10:49
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Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde dün akşam etkili olan sağanak, sabah saatlerine kadar aralıklarla sürdü. Kırsal bölgelerde sağanak, heyelana neden oldu. Hakkari- Çukurca kara yolundaki yamaçta kalan Oğul ile Çimenli köyü yakınlarında sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi.

Hakkari'de sel ve heyelan nedeniyle yollar kapandı

Toprak ve kaya parçaları, yolu ulaşıma kapattı. Hakkari’den Şırnak ve Çukurca yoluna gitmek isteyen sürücüler ise araçlarıyla yolda kaldı. Karayolları 114’üncü Şube Şefliği ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından Hakkari- Çukurca yolu yeniden açıldı.

Hakkari'de sel ve heyelan nedeniyle yollar kapandı

İran ve Irak’a sınırı olan Şemdinli ile Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede Şemdinli- Derecik ve Şemdinli – Aktütün yolları da sel nedeniyle kapandı. Bölgeye ekipler, iş makineleriyle sevk edilirken, yolların açılması için çalışma başlatıldı.

Hakkari'de sel ve heyelan nedeniyle yollar kapandı

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