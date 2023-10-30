Meteoroloji İstanbul ve çok sayıda il için tarih verdi! İşte il il 30 Ekim hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BURSA 26°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 25°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 25°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 23°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BOLU 25°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 27°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 23°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 25°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
AMASYA 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 22°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 23°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 25°C
Az bulutlu ve açık
VAN 18°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 28°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 29°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 31°C
Az bulutlu ve açık