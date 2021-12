Hakan Ural tepki çeken sözlerinin ardından özür diledi

Sözcü Gazetesi’nin haberine göre Kanal D’de yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’nın sunucusu Hakan Ural, Kocaeli’de bir hastanede yaşanan olayı, programdaki partneri Nur Tuğba Algül ile tartıştı.

Hakan Ural, sunucu Nur Tuğba Algül’ün çocuğu üzerinden bir örnekte bulundu. Ural’ın sağlık çalışanları için “İki dakika delikanlı olalım. Sen olsaydın gözünü çıkarırsın” demesinin ardından, Nur Tuğba Algül de “Yapardım” yanıtını verdi.

Öte yandan Hakan Ural’ın, “Acun sayesinde çok Yunan arkadaşı olduğunu” ancak “Yunanistan’la savaşa girseler ve esir düşse, doktorların kendisine bakmak zorunda olduğunu” söylemesi dikkat çekti.

Hakan Ural’ın bu sözlerine doktorlar ve sağlık çalışanları Twitter’da #ÖzürDileHakanUral hashtagi ile tepkilerini dile getirdi.

TTB: “YASAL İŞLEM BAŞLATACAĞIZ”

Türk Tabipleri Birliği de (TTB), söz konusu yayına ilişkin bir açıklama yayınladı:

“Bir gece önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde dört şiddet vakasının yaşanması, sağlıkta şiddet konusunda geldiğimiz vahim sonucu gösteriyor. Bakanlık bu konuda hâlâ etkili çözüm yollarını devreye sokmaktan imtina ederken; hekimler ve sağlık çalışanları tükeniyor. Sağlıkta şiddet; politikacıların söylemleri, medyanın dili ve sağlık sisteminin çöküşüyle daha da artıyor.

Bu sabah da bir medya kuruluşunda yayımlanan programda, hekim arkadaşımız üzerinden yapılan gerçeğe aykırı haber ile tüm meslektaşlarımızın hedef haline getirilmesini ve hekim arkadaşımıza yönelik fiziksel şiddet tehdidini kabul edilemez olduğunu dile getiriyoruz. İlgili yayın hakkında yasal işlemleri başlatacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz.”

HAKAN URAL: “ÖZÜR DİLERİM”

Tepkilerin ardından Instagram hesabından açıklama yapan Hakan Ural, kendini şu sözlerle savundu:

“Bu dünyada şu yaşımda 40 yıldır yanlışım doğrumla göz önünde bilinen biri olarak asla hiç bir kurum veya kişiye bilerek isteyerek sürç-ü lisan etmem tanıyan herkes bilir tanımayan sorar öğrenir! Sağlıkçılarımızla ilgili söylem ve görüşlerim bu kadar ortadayken ve biliniyorken bu konuda bile sosyal medyada algı yaratmaya çalışıyorsunuz! Yazıklar olsun…

Acil hastası olan birine kendi tasarrufundan grev yapıyorum diye bakmayan bir sağlıkçıyı empati yaparak eleştirdim evet her kurumda yanlış yani bir kişiyi kişisel eleştirmemi! O kişi senin evladın veya anan baban olabilir ve müdahale edilmezse ölebilir dedim… Görüşüm bu ama teşbihlerimden dolayı bir sağlıkçımızı dahi üzüp kırdıysam özür dilerim tabii ki.

Beni linç etmeye ettirmeye çalışanlar gibi egom, kibirim yok ben halkımı milletimi kemiksiz seven biriyim… Siz şeytani planlarınıza devam edin. Beni her an her saniye hedef göstermeye insanları gaza getirip kışkırtmaya ayırdığınız zaman ve çabayı başka bir işe ayırsanız alim olurdunuz!”