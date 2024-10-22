Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Bir numaradaki yapım yine değişti…

Hafta boyunca Prime Time’da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapım belli oldu.
İşte Prime Time’da 14 – 20 Ekim 2024 tarihleri arasında en çok reyting alan yerli diziler ve reyting tablosuna dair tüm detaylar…
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10 – HUDUTSUZ SEVDA (S02 – B38) – 4,97
Perşembe akşamları Now TV’de ekranlara gelen Hudutsuz Sevda da bir puanı aşkın artışla uzun bir aradan sonra ilk defa Top 10 listesine adını yazdırdı.
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9 – LEYLA: HAYAT…AŞK…ADALET (S01 – B06) – 5,68
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8 – KURULUŞ OSMAN (S06 – B167) – 6,02
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7 – İNCİ TANELERİ (S02 – B19) – 7,19
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6 – DEHA (S01 – B05) – 7,43
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5 – TEŞKİLAT (S05 – B116) – 7,79
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4 – KIZIL GONCALAR (S02 – B22) – 8,13
Kızıl Goncalar artış trendini sürdürerek bu sezon ilk defa 8 reyting baremini aştı.
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3 – BAHAR (S02 – B20) – 8,21
Geçtiğimiz haftanın birincisi Bahar artış trendini sürdürerek 8,21 reytingle haftayı üçüncü sırada tamamladı.
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2 – KIZILCIK ŞERBETİ (S03 – B72) – 8,24
Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti yaklaşık bir puan artışla 8,24 reytinge ulaşarak zirvenin en yakın takipçisi oldu.
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1 – GÖNÜL DAĞI (S05 – B149) – 8,32
TRT 1’in beşinci sezonundaki dizisi Gönül Dağı iki puanı aşkın artışıyla dikkat çektiği haftada 8,32 reytingle zirvede yer aldı ve bu sezon ilk defa liderlik koltuğuna oturdu.
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Burak Sakar’ın derlediği listeye göre Pazartesi günü TV8’de ekranlara gelen İzlanda-Türkiye futbol karşılaşması 15,20 reytingle bu sezonun en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durumun etkisiyle pazartesi günü dizilerinde düşüş gözlendi. Günün yeni dizileri Karadut ve Güzel Aşklar Diyarı birer puanı aşkın düşüşle 2 reyting baremine geriledi.
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Geçtiğimiz hafta Milli Maç etkisiyle reyting kaybeden cuma günü dizileri önemli çıkışa imza attı. Narin cinayeti özel bölümüyle ekranlara gelen Arka Sokaklar yaklaşık iki puanlık artışla son 64 bölümünün en yüksek seviyesine ulaştı. Yalı Çapkını 1,71 puan, Kızılcık Şerbeti 0,90 puan, Kara Ağaç Destanı ise 0,59 puan artışla dikkat çekti.
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Now TV’nin yeni dizisi Gizli Bahçe salı akşamı 3,09 reytingle açılışını dokuzuncu sırada gerçekleştirdi.
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Yeni dizi başlamasına rağmen salı günü dizileri Bir Gece Masalı, Bahar ve Mehmed Fetihler Sultanı’nda hafif oranlı artış gözlendi.