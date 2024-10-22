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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Bir numaradaki yapım yine değişti…

Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Bir numaradaki yapım yine değişti…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Ekim 2024 - 15:37
Her hafta kıyasıya mücadelenin yaşandığı reyting listesine göre son haftanın en çok izlenen dizisi belli oldu. Bir numaradaki yapım; Hudutsuz Sevda, Leyla: Hayat…Aşk…Adalet, Kuruluş Osman, İnci Taneleri, Deha, Kızıl Goncalar, Teşkilat, Bahar, Kızılcık Şerbeti’ne fark attı. İşte Prime Time’da Türkiye’nin en çok izlediği diziler…
Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Bir numaradaki yapım yine değişti… - Sayfa 1

Hafta boyunca Prime Time’da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapım belli oldu.

İşte Prime Time’da 14 – 20 Ekim 2024 tarihleri arasında en çok reyting alan yerli diziler ve reyting tablosuna dair tüm detaylar…

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Bir numaradaki yapım yine değişti… - Sayfa 2

10 – HUDUTSUZ SEVDA (S02 – B38) – 4,97

Perşembe akşamları Now TV’de ekranlara gelen Hudutsuz Sevda da bir puanı aşkın artışla uzun bir aradan sonra ilk defa Top 10 listesine adını yazdırdı.

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Bir numaradaki yapım yine değişti… - Sayfa 3

9 – LEYLA: HAYAT…AŞK…ADALET (S01 – B06) – 5,68

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Bir numaradaki yapım yine değişti… - Sayfa 4

8 – KURULUŞ OSMAN (S06 – B167) – 6,02

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Bir numaradaki yapım yine değişti… - Sayfa 5

7 – İNCİ TANELERİ (S02 – B19) – 7,19

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Bir numaradaki yapım yine değişti… - Sayfa 6

6 – DEHA (S01 – B05) – 7,43

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Bir numaradaki yapım yine değişti… - Sayfa 7

5 – TEŞKİLAT (S05 – B116) – 7,79

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Bir numaradaki yapım yine değişti… - Sayfa 8

4 – KIZIL GONCALAR (S02 – B22) – 8,13

Kızıl Goncalar artış trendini sürdürerek bu sezon ilk defa 8 reyting baremini aştı.

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Bir numaradaki yapım yine değişti… - Sayfa 9

3 – BAHAR (S02 – B20) – 8,21

Geçtiğimiz haftanın birincisi Bahar artış trendini sürdürerek 8,21 reytingle haftayı üçüncü sırada tamamladı.

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Bir numaradaki yapım yine değişti… - Sayfa 10

2 – KIZILCIK ŞERBETİ (S03 – B72) – 8,24

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti yaklaşık bir puan artışla 8,24 reytinge ulaşarak zirvenin en yakın takipçisi oldu.

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Bir numaradaki yapım yine değişti… - Sayfa 11

1 – GÖNÜL DAĞI (S05 – B149) – 8,32

TRT 1’in beşinci sezonundaki dizisi Gönül Dağı iki puanı aşkın artışıyla dikkat çektiği haftada 8,32 reytingle zirvede yer aldı ve bu sezon ilk defa liderlik koltuğuna oturdu.

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Bir numaradaki yapım yine değişti… - Sayfa 12

Burak Sakar’ın derlediği listeye göre Pazartesi günü TV8’de ekranlara gelen İzlanda-Türkiye futbol karşılaşması 15,20 reytingle bu sezonun en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durumun etkisiyle pazartesi günü dizilerinde düşüş gözlendi. Günün yeni dizileri Karadut ve Güzel Aşklar Diyarı birer puanı aşkın düşüşle 2 reyting baremine geriledi.

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Bir numaradaki yapım yine değişti… - Sayfa 13

Geçtiğimiz hafta Milli Maç etkisiyle reyting kaybeden cuma günü dizileri önemli çıkışa imza attı. Narin cinayeti özel bölümüyle ekranlara gelen Arka Sokaklar yaklaşık iki puanlık artışla son 64 bölümünün en yüksek seviyesine ulaştı. Yalı Çapkını 1,71 puan, Kızılcık Şerbeti 0,90 puan, Kara Ağaç Destanı ise 0,59 puan artışla dikkat çekti.

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Bir numaradaki yapım yine değişti… - Sayfa 14

Now TV’nin yeni dizisi Gizli Bahçe salı akşamı 3,09 reytingle açılışını dokuzuncu sırada gerçekleştirdi.

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Bir numaradaki yapım yine değişti… - Sayfa 15

Yeni dizi başlamasına rağmen salı günü dizileri Bir Gece Masalı, Bahar ve Mehmed Fetihler Sultanı’nda hafif oranlı artış gözlendi.

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