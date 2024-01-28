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Hafize Gaye Erkan’ı, Erdoğan’a kim önerdi? Sürpriz isim!

Hafize Gaye Erkan’ı, Erdoğan’a kim önerdi? Sürpriz isim!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Ocak 2024 - 14:23

Baykar Teknoloji’nin Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın, Merkez Bankası Başkanlığı’na Hafize Gaye Erkan’ın atamasında etkisi olduğu iddia edildi.

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