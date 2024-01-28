Hafize Gaye Erkan’ı, Erdoğan’a kim önerdi? Sürpriz isim!

Baykar Teknoloji’nin Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın, Merkez Bankası Başkanlığı’na Hafize Gaye Erkan’ın atamasında etkisi olduğu iddia edildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın, Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın önerisiyle göreve getirildiği iddia edildi.
Mayıs seçimlerinden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Hafize Gaye Erkan, son dönemde ailesi hakkında ortaya atılan iddialarla gündemden düşmüyor.
Ailesi hakkında ortaya atılan iddialarla gündeme oturan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’la ilgili çok konuşulacak bir iddia daha ortaya atıldı.
Mayıs seçimlerinden sonra göreve getirilen Hafize Gaye Erkan’ı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in önerdiği söyleniyordu.
Gazete Duvar’da yer alan habere göre; kulislerde Erkan’ı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a öneren ismin Baykar Teknoloji’nin Genel Müdürü Haluk Bayraktar olduğu öne sürüldü.
KARİYER YOLCULUĞUNDAKİ ORTAKLIKLAR DİKKAT ÇEKTİ
İddiayı dile getirenler daha fazla detay vermese de iki ismin kariyer yolculuğundaki ortaklıklar dikkat çekici.
Erkan İstanbul Erkek Lisesi, Bayraktar Kabataş Erkek Lisesi mezunu. Bayraktar Ankara’da, Erkan İstanbul’da ama her iki isim de Endüstri Mühendisliği eğitimi alıyor.
Aynı yıllarda Bayraktar Columbia Üniversitesi’nde, Erkan Princeton Üniversitesi’nde doktora yapıyor.
Bayraktar, Erkan’ın Merkez Bankası Başkanlığı’na atanmasının ardından “Oldukça başarılı bir eğitim ve iş hayatı geçmişi bulunan ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan ilk kadın başkan olan Sayın Hafize Gaye Erkan’a yeni görevinde başarılar dilerim” paylaşımını yapmıştı.