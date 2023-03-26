Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Fazıl Say, İnce’ye çıkıştı; ‘yalnız ‘goril’le kıyasladı

Fazıl Say, İnce’ye çıkıştı; ‘yalnız ‘goril’le kıyasladı
2 views
26 Mart 2023 - 14:04
Piyanist Fazıl Say, Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kendisini eleştiren sanatçıları ‘sözde sanatçı’ diye hedef almasına eleştirdi. Say, dördüncü günde 100 bin imzaya ulaşan İnce’yi 24 saatte 120 binden fazla imza toplanan ‘yalnız goril’ Bua Noi’yle kıyasladı.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplama sürecini tamamladıktan sonra partisinin genel merkezinde bir basın açıklaması yaptı. İnce konuşmasında kendisini eleştirenlere tepki gösterdi ve “Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar… Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz’da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler…” dedi. Piyanist Fazıl Say ise İnce’nin bu sözlerine sert çıktı.Fazıl Say paylaşımında “Bu kadar kritik bir seçimde, başarmak, aydınlığa varmak da bu kadar yakınken, bir araya gelmeyi başarmış bir muhalefetin oylarına göz dikmiş biri. Bu halka kötülük bu. Bilgisizliğe, kültürsüzlüğe, sıradan bir şovmene, bir ikinci RTE vakasına oy verecek lüksü yok bu halkın” ifadelerini kullandı.

‘GORİL İÇİN 130 BİN İMZA VAR’
Say, İnce’nin “sözde sanatçı” sözüne de tepki gösterdi ve ‘goril’ örneği verdiği paylaşımları şöyle devam etti:“Alacağı oy %2 olsa ne olur 3 olsa ne olur? Kendi işine mi yarar? Yıllarca, yıllarca koca bir blok oyu yenebilmek için, bir imkansızı başarabilmek için bunca emek vermiş bir ittifakı yıpratmaktan başka neye yarar? Korkuyormuşuz ondan. Vayy bee. Marifet yani korkutmak?? Kim ulan sözde sanatçı? Kim? Kime ne diyorsun? Viskisini yudumlayanlarmış? Sana ne? Kahvemi yudumluyorum ya da su içiyorum sana ne? Ne içeceğimizi bu yaşımızda ne yazacağımızı sana mı soracağız? Kore’de hayvanat bahçesinde Goril’in şartları düzelsin diye 130 bin imza var.”

Almanya’dan küçük yaşta Tayland’daki bir alışveriş merkezinde bulunan kafesine getirilen ve yaklaşık 30 yıldır burada tek başına yaşayan Bua Noi adlı gorilin kurtarılması için başlatılan kampanyada 24 saatte 120 bin imza toplanmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Putin’den flaş nükleer emir… Pentagon’dan ilk açıklama geldiPutin’den flaş nükleer emir… Pentagon’dan ilk açıklama geldi
Meteoroloji’den sel ve kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte il il 26 Mart hava durumu…Meteoroloji’den sel ve kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte il il 26 Mart hava durumu…
Atatürk’ün makam aracı restore edildiAtatürk’ün makam aracı restore edildi
Eski AK Partili vekil jandarmalarla kavga etti: Sen Peygamber çocuğu musun?Eski AK Partili vekil jandarmalarla kavga etti: Sen Peygamber çocuğu musun?
İmza yarışında 4. gün! Zirvede Muharrem İnce yer aldı, Sinan Oğan’ın durumu kritik!İmza yarışında 4. gün! Zirvede Muharrem İnce yer aldı, Sinan Oğan’ın durumu kritik!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çocuk yaşta yıldız oldu, gözümüzün önünde büyüdü: Harry Potter baba olmak için gün sayıyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aşk her şeyi affeder mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Kurum: 11 ilimizde yeni bir şehircilik destanı yazacağız
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yunanistan’da gündem Erdoğan’ın mektubu: Türkiye’den dostluk atağı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Putin’den flaş nükleer emir… Pentagon’dan ilk açıklama geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fazıl Say, İnce’ye çıkıştı; ‘yalnız ‘goril’le kıyasladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji’den sel ve kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte il il 26 Mart hava durumu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Atatürk’ün makam aracı restore edildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
THY’nin 49 seferi iptal edildi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte 11 anketin ortalaması…
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !