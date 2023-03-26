Fazıl Say, İnce’ye çıkıştı; ‘yalnız ‘goril’le kıyasladı

, cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplama sürecini tamamladıktan sonra partisinin genel merkezinde bir basın açıklaması yaptı. İnce konuşmasında kendisini eleştirenlere tepki gösterdi vededi.ise İnce’nin bu sözlerine sert çıktı.Fazıl Say paylaşımındaifadelerini kullandı.

‘GORİL İÇİN 130 BİN İMZA VAR’

Say, İnce’nin “sözde sanatçı” sözüne de tepki gösterdi ve ‘goril’ örneği verdiği paylaşımları şöyle devam etti:“Alacağı oy %2 olsa ne olur 3 olsa ne olur? Kendi işine mi yarar? Yıllarca, yıllarca koca bir blok oyu yenebilmek için, bir imkansızı başarabilmek için bunca emek vermiş bir ittifakı yıpratmaktan başka neye yarar? Korkuyormuşuz ondan. Vayy bee. Marifet yani korkutmak?? Kim ulan sözde sanatçı? Kim? Kime ne diyorsun? Viskisini yudumlayanlarmış? Sana ne? Kahvemi yudumluyorum ya da su içiyorum sana ne? Ne içeceğimizi bu yaşımızda ne yazacağımızı sana mı soracağız? Kore’de hayvanat bahçesinde Goril’in şartları düzelsin diye 130 bin imza var.”

Almanya’dan küçük yaşta Tayland’daki bir alışveriş merkezinde bulunan kafesine getirilen ve yaklaşık 30 yıldır burada tek başına yaşayan Bua Noi adlı gorilin kurtarılması için başlatılan kampanyada 24 saatte 120 bin imza toplanmıştı.