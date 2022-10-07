Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ankara’da 3 yeni metro hattı için ihale sözleşmesi imzalandı

Ankara’da 3 yeni metro hattı için ihale sözleşmesi imzalandı
0 views
07 Ekim 2022 - 12:29
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 3 yeni metro hattı için ihaleyi kazanan firmalarla sözleşme imzalandığını bildirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu, başörtüsü çıkışının nedenlerini açıkladı! ‘Oy hesabı yapmadım…’Kılıçdaroğlu, başörtüsü çıkışının nedenlerini açıkladı! ‘Oy hesabı yapmadım…’
Petrol kesintisi ABD’yi şoke etti: Biden’ın sözü Prens’e geçmediPetrol kesintisi ABD’yi şoke etti: Biden’ın sözü Prens’e geçmedi
Mahkemeler ev sahiplerinin şikayetleriyle dolu ama… İşte tahliye davalarında doğru bilinen yanlışlar…Mahkemeler ev sahiplerinin şikayetleriyle dolu ama… İşte tahliye davalarında doğru bilinen yanlışlar…
Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Biden’dan dünyayı dehşete düşüren sözler… ‘Kıyamet’ ilk kez bu kadar yakın!Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Biden’dan dünyayı dehşete düşüren sözler… ‘Kıyamet’ ilk kez bu kadar yakın!
Bakan Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak beraberce yeneceğizBakan Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak beraberce yeneceğiz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ankara’da 3 yeni metro hattı için ihale sözleşmesi imzalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zafer Partisi’nde istifa depremi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu, başörtüsü çıkışının nedenlerini açıkladı! ‘Oy hesabı yapmadım…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Petrol kesintisi ABD’yi şoke etti: Biden’ın sözü Prens’e geçmedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mahkemeler ev sahiplerinin şikayetleriyle dolu ama… İşte tahliye davalarında doğru bilinen yanlışlar…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Biden’dan dünyayı dehşete düşüren sözler… ‘Kıyamet’ ilk kez bu kadar yakın!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Japon ekonomisinde 24 yıl sonra bir ilk
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak beraberce yeneceğiz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Petrol gerilimi! ABD’den kritik adım geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Miçotakis’e tepki: Bütün politikaları yalan üzerine kurulu
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray’da opsiyon gerçekleri! Juan Mata ve Seferovic…Ekim 6, 2022-9:31 am
THY uçağının lastiği patladıEkim 6, 2022-9:30 am
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece!Ekim 6, 2022-9:24 am
Ünlü oyuncu katil olmuştu… Alec Baldwin’den flaş adım!Ekim 6, 2022-9:20 am
Kılıçdaroğlu: Aday belirlenen kuralların dışına çıkmayacakEkim 4, 2022-9:58 am
Son dakika… THY’den yeni ucuz bilet kampanyasıEkim 4, 2022-9:57 am
Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi sonrası radikal öneri!Ekim 4, 2022-9:56 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !