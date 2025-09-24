  1. Haberler
Güzide Duran’dan Adnan Aksoy’a Bir Dava Daha

Bir süredir Fikret Orman ile ilişki yaşayan Güzide Duran, 16 yıldır evli olduğu Adnan Aksoy ile boşanma sürecinde yeni bir adım attı. Duran, eşine karşı açtığı yeni davayı sosyal medyadan duyurdu.

Boşanma sürecinde yaşadığı zorlukları ve iki çocuğunun babası olan Aksoy ile henüz boşanamamanın sıkıntısını daha önce dile getiren Duran, son paylaşımında çocuklarıyla olan fotoğrafına yer vererek onlara duyduğu sevgiyi paylaştı.

Güzide Duran, sadece kendi soyadını kullanmak için yeni bir dava açtığını belirterek, “Geçen hafta, sadece kendi soyadımı kullanmak için dava açmış bulunmaktayım. Önce kendi soyadımı kullanma özgürlüğüme, sonra da istemediğim bir evlilikten çıkma hakkıma kavuşacağıma olan inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

