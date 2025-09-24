  1. Haberler
  Ünlü Sunucu Özlem Yıldız Ameliyat Oldu

Ünlü Sunucu Özlem Yıldız Ameliyat Oldu

Ünlü sunucu Özlem Yıldız, artan ağrıları nedeniyle fıtık ameliyatı oldu. Operasyonun başarılı geçtiğini sosyal medya hesabından paylaşan Yıldız, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla sevenlerine sağlık durumunun iyi olduğunu gösterdi.

Ameliyat sonrası doktorlarıyla birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşan Yıldız, “Geçen hafta öğrenip bir anda gün aldığım fıtık ameliyatım gerçekleşti. Bu da geçti bitti” notunu düştü.

Özlem Yıldız Kimdir?
Özlem Yıldız, 13 Aralık 1980’de Antalya’da doğdu. 1996 yılında ATV’nin Güzellik Yarışması’na katıldı. Ardından ATV’de açılacak müzik kanalı için teklif aldı ve 1995’te VJ olarak televizyon kariyerine başladı. Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programı ile tanınan Yıldız, 90’lı yıllarda Kuşum Aydın ile birlikte Sabah Şekerleri’ni sundu ve sonrasında Pazar Sürprizi programını üstlendi. 2000 yılında Hemşo filminde Marianna rolünü oynadı, 2011’de ise “Aklımıza Takıldı” ve “Her Şey Dahil” programlarını sundu.

