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Güzel oyuncu Seda Bakan yerli Zeyna oldu!

Güzel oyuncu Seda Bakan yerli Zeyna oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Eylül 2024 - 17:06
Güzel oyuncu Seda Bakan’ın yeni bir proje için bir ekran klasiği Zeyna’daki kadın savaşçıya dönüşerek verdiği “savaşan kadınlara gelsin” pozları olay oldu.

Güzel oyuncu Seda Bakan yerli Zeyna oldu! Görenler tanıyamadı "Boy, pos, endam... Tam bir afet" - Sayfa 1

Oyunculuğu ve son dönemlerde yaptığı yorumlarla gündemden düşmeyen Seda Bakan, yeni paylaşımıyla dikkat çekti.

 

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Güzel oyuncu Seda Bakan yerli Zeyna oldu! Görenler tanıyamadı "Boy, pos, endam... Tam bir afet" - Sayfa 2

Son zamanların gözde isimlerinde biri olan Seda Bakan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

 

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Güzel oyuncu Seda Bakan yerli Zeyna oldu! Görenler tanıyamadı "Boy, pos, endam... Tam bir afet" - Sayfa 3

“Savaşan kadınlara gelsin” notunu düşen Seda Bakan, dizi için bulunduğu tarzı ise merak uyandırdı.

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Güzel oyuncu Seda Bakan yerli Zeyna oldu! Görenler tanıyamadı "Boy, pos, endam... Tam bir afet" - Sayfa 4

Dizi için giyindiği kıyafetlerle merak edilen Seda Bakan, paylaştığı fotoğrafın altına yakında yazdı.

 

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Güzel oyuncu Seda Bakan yerli Zeyna oldu! Görenler tanıyamadı "Boy, pos, endam... Tam bir afet" - Sayfa 5

Aynı zamanda çekildiği fotoğraf karesine “Sonuna kadar savaşan kadınlara gelsin” yorumunda bulundu.

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Güzel oyuncu Seda Bakan yerli Zeyna oldu! Görenler tanıyamadı "Boy, pos, endam... Tam bir afet" - Sayfa 6
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Güzel oyuncu Seda Bakan yerli Zeyna oldu! Görenler tanıyamadı "Boy, pos, endam... Tam bir afet" - Sayfa 7
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Güzel oyuncu Seda Bakan yerli Zeyna oldu! Görenler tanıyamadı "Boy, pos, endam... Tam bir afet" - Sayfa 8
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Güzel oyuncu Seda Bakan yerli Zeyna oldu! Görenler tanıyamadı "Boy, pos, endam... Tam bir afet" - Sayfa 9
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Güzel oyuncu Seda Bakan yerli Zeyna oldu! Görenler tanıyamadı "Boy, pos, endam... Tam bir afet" - Sayfa 10

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