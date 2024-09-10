Güzel oyuncu Seda Bakan yerli Zeyna oldu!

Oyunculuğu ve son dönemlerde yaptığı yorumlarla gündemden düşmeyen Seda Bakan, yeni paylaşımıyla dikkat çekti.
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Son zamanların gözde isimlerinde biri olan Seda Bakan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
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“Savaşan kadınlara gelsin” notunu düşen Seda Bakan, dizi için bulunduğu tarzı ise merak uyandırdı.
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Dizi için giyindiği kıyafetlerle merak edilen Seda Bakan, paylaştığı fotoğrafın altına yakında yazdı.
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Aynı zamanda çekildiği fotoğraf karesine “Sonuna kadar savaşan kadınlara gelsin” yorumunda bulundu.
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