Sevda Demirel’den Narin tepkisi: Şeriat istiyor

Narin’in bedeninin günler sonra bir dere yatağında bulunmasının ardından Türkiye ayağa kalktı. Ünlülerden Sevda Demirel, şeriatla birlikte idamın çözüm olacağını söyledi.

8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedi, arama çalışmalarının 19’uncu gününde mahalleye 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde üzeri taşla kapanmış halde bulundu.

Narin olayı konusunda sosyal medyada yapılan yorumların yanında ünlüler de düşüncelerini ifade ediyor.

Son olarak şarkıcı ve manken olan Sevda Demirel, bu sorunlara şeriat kanunlarının çözüm olacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

“YETER Kİ BUNLARI ASSINLAR”

Eğer şeriat kanunları yürürlüğe girecekse ben sonsuz kapanmaya hazırım yeter ki bunları assınlar! Tabii ki çözüm! Çok ciddi bir caydırıcılık.

“KAPANIRIM”

Ben şeriat, kapanmak vs. sonsuz kabul ediyorum. Yeter ki assınlar, vinçle sallansınlar. Olmaz! Ne hayvanlara ne çocuklara ne bebeklere! Yani bunlar gerçekten insan değil bunlar. İblisin çalışanları bunlar, normal insan bunu yapmaz.

TEPKİLER GELDİ

Sevda Demirel’in sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü bu sözleri duyanlar “Akıl dışı büyük cahillik”, “Şeriatı kurtuluş sanmak bu ne cahillik”, “Adalet istemek yerine şeriat demek”, “Bu cahillikle mücadele şart” yorumlarında bulundu.

DEMET AKALIN DA İDAM İSTİYOR

Ünlü popçu Demet Akalın da sosyal medya hesabından 8 yaşındaki Narin Güran’la ilgili paylaşım yapmıştı.

Sosyal medya hesabından yaşadığı üzüntüyü dile getiren Akalın, şunları yazmıştı: