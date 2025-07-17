Gülben Ergen’e Seren Serengil’den “Goril” İması

Ünlü Şarkıcı Gülben Ergen, Eski Eşi Mustafa Erdoğan Ve Üç Çocuğuyla Birlikte Bodrum’da Tatil Yaparken Çektirdiği Aile Fotoğrafını Sosyal Medya Hesabından Paylaştı. “Baba Bodrum’da” Notuyla Yaptığı Paylaşım, Takipçileri Tarafından Kısa Sürede Büyük İlgi Gördü. Gülben Ergen’in Mutlu Ailesiyle Birlikte Verdikleri Bu Poz, Yüzlerce Yorum Ve Beğeni Alarak Magazin Dünyasının Gündemine Yerleşti.

Ancak Söz Konusu Aile Pozu, Uzun Yıllardır Aralarında Sürmekte Olan Gerginlikle Bilinen Seren Serengil’den Gelen Olaylı Bir Yorumla Gölgelendi. Seren Serengil, İsmini Açıkça Belirtmeden Sosyal Medya Hesabında “Goril Ailesi” İfadesini Kullanarak Bir Paylaşımda Bulundu. Bu İmalı Gönderme, Kısa Sürede Takipçileri Tarafından Gülben Ergen’e Yönelik Bir Mesaj Olduğu Şeklinde Yorumlandı.

Seren Serengil İle Gülben Ergen Arasındaki Gerilim, 1990’lı Yıllara Kadar Uzanan Bir Geçmişe Sahip. Daha Önce De Defalarca Kamuoyu Önünde Tartışmalar Yaşayan İkili, Bu Tür İmalı Mesajlarla Sık Sık Magazin Gündemine Gelmişti. Son Paylaşımda Serengil’in Kimi Hedef Aldığı Konusunda Net Bir Açıklama Yapmaması, Takipçilerin Merakını Daha Da Artırdı. Ancak Sosyal Medyada Yapılan Yorumların Çoğu, Serengil’in Bu Mesajının Ergen’e Olduğu Yönünde Fikir Birliğine Vardı.

Gülben Ergen’in Bodrum’daki Tatilinden Paylaştığı Mutlu Aile Fotoğrafı, Hem Magazin Takipçileri Hem De Basın Mensupları Tarafından Yakından Takip Edildi. O Fotoğrafın Altında Çok Sayıda Tebrik Ve Destek Mesajı Yer Alırken, Seren Serengil’in İmalı Paylaşımı Da Gündemi Bir Kez Daha Isıttı. Takipçilerin Bir Kısmı Seren Serengil’i Eleştirirken, Bir Kısmı Da Gülben Ergen’in Paylaşımını Destekledi.

Sosyal Medyada Sıkça Gündem Olan Ünlüler Arasındaki Bu Tarz İmalı Mesajlar Ve Esprili Atışmalar, Magazin Dünyasında Da Sıklıkla Karşılaşılan Bir Durum. Özellikle Gülben Ergen Ve Seren Serengil Gibi İsimlerin Geçmişten Gelen Çekişmeleri, Her Yeni Paylaşımda Yeniden Tartışma Konusu Olmaya Devam Ediyor.

Öte Yandan, Gülben Ergen’in Eski Eşi Mustafa Erdoğan İle Olan İyi İlişkisi Ve Çocuklarıyla Sık Sık Bir Araya Gelmeleri De Takipçileri Tarafından Olumlu Yorumlarla Karşılanıyor. Aile Fotoğrafı, Hem Birliktelik Mesajı Hem De Eski Eşle Olan İyi Geçinmenin Bir Göstergesi Olarak Değerlendiriliyor. Buna Karşın, Seren Serengil’in Bu Poz Sonrası Yaptığı İmalı Paylaşımın Uzun Süre Konuşulacağı Ve Magazin Gündeminde Yer Alacağı Şimdiden Kesinleşmiş Görünüyor.