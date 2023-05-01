GRAND MODEL OF TURKİYE YARI FİNALİ GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE GERÇEKLEŞTİ.

Grand Model of Türkiye yarı finali 28 Ağustos günü Grand Model kurucusu Duygu Yazıcı

önderliğinde Dedeman İstanbul roofunda yer alan EfrouzBosphorus’ ta muhteşem bir

törenle gerçekleşti. Yarışmanın yanı final elemelerinde 200 yarışmacı finalist olmak için

podyuma çıktılar.Juri üyeleri 20 kadın 20 erkek yarışmacıyı seçmek için zorlu bir oylama

yaptı.

Grand Model of Turkiye yarı finalinde sanat moda ve basın camiasından oluşan jüriler oylarını

kullandılar.Evrim Yaşlak, Evren Yaşlak ,Asil Çağıl ,Muammer Kapucuoğlu, Emir Şenkül, Taner

Ugan, Mehmet Karakıs, Şeyma Özen,Hakan Solaker ,Serkan Çılgın,Melek Doğan, Mustafa

Bozkurt,Banu Saadet,Ayla Kaymak , Aylin Aslan ,Toygar Köse,Özgür Deniz Yılmazer, Burak

Terzibaşoğlu,Orhan Alan,ZaferSönmez,EmrahKayıhan, NeslihanHacıoğlu,Zeki Çelik oylarını

kullanarak 20 kız ve 20 erkek seçerek finalistleri belirlediler.Oylama sonucu finalist olmaya

hak kazanan yarışmacılar Ekim ayında yapılacak olan finalde Grand Model olmak için

yarışacaklar.