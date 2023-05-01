GRAND MODEL OF TURKİYE YARI FİNALİ GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE GERÇEKLEŞTİ.

Grand Model of Türkiye yarı finali 28 Ağustos günü Grand Model kurucusu Duygu Yazıcı
önderliğinde Dedeman İstanbul roofunda yer alan EfrouzBosphorus’ ta muhteşem bir
törenle gerçekleşti. Yarışmanın yanı final elemelerinde 200 yarışmacı finalist olmak için
podyuma çıktılar.Juri üyeleri 20 kadın 20 erkek yarışmacıyı seçmek için zorlu bir oylama
yaptı.
Grand Model of Turkiye yarı finalinde sanat moda ve basın camiasından oluşan jüriler oylarını
kullandılar.Evrim Yaşlak, Evren Yaşlak ,Asil Çağıl ,Muammer Kapucuoğlu, Emir Şenkül, Taner
Ugan, Mehmet Karakıs, Şeyma Özen,Hakan Solaker ,Serkan Çılgın,Melek Doğan, Mustafa
Bozkurt,Banu Saadet,Ayla Kaymak , Aylin Aslan ,Toygar Köse,Özgür Deniz Yılmazer, Burak
Terzibaşoğlu,Orhan Alan,ZaferSönmez,EmrahKayıhan, NeslihanHacıoğlu,Zeki Çelik oylarını
kullanarak 20 kız ve 20 erkek seçerek finalistleri belirlediler.Oylama sonucu finalist olmaya
hak kazanan yarışmacılar Ekim ayında yapılacak olan finalde Grand Model olmak için
yarışacaklar.