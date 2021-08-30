HaberKonseyi

Google Play İlk Kez Açıkladı!

Google Play İlk Kez Açıkladı!
REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
4 views
30 Ağustos 2021 - 12:07
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Google’a açılan antitröst davası kapsamında, Google Play uygulama mağazasının yıllık geliri ilk kez açıklandı. Açıklamaya göre Google Play’in yıllık geliri 11 milyar dolar üzerinde .

Google’a açılan antitröst davası kapsamında, Google Play uygulama mağazasının yıllık geliri ilk kez açıklandı. Açıklamaya göre Google Play’in yıllık geliri 11 milyar dolar üzerinde.

Bazı ABD eyaletleri Google’ı antitröst ihlalleriyle suçlayarak dava açtı. Üçüncü taraf Android uygulama geliştiricileri, Google’ın abonelik ve içerik satarken kendi ödeme araçlarını kullanmak zorunda kalmasından ve satışlardan yüzde 30’a kadar komisyon almasından memnun değil.

Antitröst davaları çerçevesinde gizliliği kaldırılan belgelere göre, yalnızca 2019 yılında Google Play uygulama mağazası 11,2 milyar dolar gelir elde etti. Aynı zamanda, brüt kar 8,5 milyar dolar ve işletme karı yaklaşık 7,0 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti. Google Play platformunun 2019 sonunda işletme kar marjı yüzde 62’yi aştı.

Abdullah Öztürk Olimpiyat Şampiyonu!Abdullah Öztürk Olimpiyat Şampiyonu!

Bu rakamlara, mobil uygulama satışlarının, uygulama içi satın alımların ve Google Play’e dayalı reklamların dahil olduğu bildirildi.

 

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Abdullah Öztürk Olimpiyat Şampiyonu!Abdullah Öztürk Olimpiyat Şampiyonu!
Yangına Photoshop İle Müdahale EttiYangına Photoshop İle Müdahale Etti
Maske Karşıtı Protestoların Lideri Covid-19’dan ÖldüMaske Karşıtı Protestoların Lideri Covid-19’dan Öldü
Sergen Yalçın İle Lisaveti Karibskaya Ayrıldı mı ?Sergen Yalçın İle Lisaveti Karibskaya Ayrıldı mı ?
Yeni Sevgilisiyle Romantik GeceYeni Sevgilisiyle Romantik Gece
EN ÇOK KAZANANLAR
    EN ÇOK KAYBEDENLER
      EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
        BUGÜN 1000TL NE OLDU?
        • -

          BORSA

        • -

          DOLAR

        • -

          EURO

        • -

          ALTIN

        KUR ÇEVİRİCİ

        Para Birimi

        Çevrilecek Para Birimini Seçin

        Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.