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Akbelen’de 2 gün önce 2 gün sonra. Torunlarınız da gün yüzü görmesin

Akbelen’de 2 gün önce 2 gün sonra. Torunlarınız da gün yüzü görmesin
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Ağustos 2023 - 15:07

Akbelen’deki ağaç katliamı, Valiliğin ‘kesim bitti’ açıklamasına rağmen devam ediyor. Köylülerin nöbet tuttuğu bölgenin yakınında iki gün arayla çekilen fotoğraflar, katliamın boyutunu gözler önüne seriyor.

Muğla Midas’taki Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki olan YK Enerji’nin kömür sahasını genişletmek için başlattığı ağaç katliamı, Valiliğin “çalışmalar sona erdi” açıklamasına rağmen devam ediyor. Köylülerin doğa nöbeti tuttuğu bölgenin yakınında iki gün arayla çekilen görüntüler, katliamı bir kez daha gözler önüne serdi.

Bölgedeki köylüler ve çevreciler yeni güne testere sesleriyle başladı. Ağaç kesiminin tekrar başlamasıyla gözyaşlarına boğulan vatandaşlar, olaya tepki gösterdi.

Vatandaşların tepki göstermesi üzerine ekipler, “Budama yapılıyor, şu an herhangi bir kesim yok” dedi. Yaşananların sosyal medyada yayınlanması üzerine sosyal medyada “Çalışmalar sona erdi diyen Valilik yalan mı söylüyordu” yorumları yapıldı.

Bugün bölgede çekilen görüntüler Valiliğin açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Köylülerin nöbet tuttuğu alanın yakınındaki ormanlık alan iki gün önce şöyle gözüküyordu:

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İki gün sonra çekilen fotoğraf, Akbelen’deki ağaç kesiminin devam ettiğini ortaya koydu:

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