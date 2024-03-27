Gökhan Zan: Para sorunum yok, yedi sülaleme yetecek kadar var

TİP’in 27 sayfalık Adli Bilişim Uzmanı raporuna göre ses kayıtları deepfake değil gerçek. Konuyla ilgili konuşan Gökhan Zan, “TİP’in raporu hukuken geçersiz; yedi sülaleme yetecek param var” ifadelerini kullandı.
TİP Milletvekili Ahmet Şık geçtiğimiz gün Gökhan Zan’ın ses kaydıyla ilgili hazırlanan raporu kamuoyuyla paylaştı.
Raporda ses kaydının deepfake, montaj değil gerçek olduğu bilgisine yer verildi.
Gökhan Zan T24’ten Candan Yıldız’a sorularını yanıtladı…
“TİP sizi istemiyor ama siz ısrarla TİP’in adayıyım diyorsunuz. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?” diye sorduğumda yanıtı şu oldu:
“Onur, şeref ve haysiyet meselesi. Kusura bakmasınlar çamur at izi kalsın, öyle bir dünya yok.”
Ses kaydıyla ilgili Adli Bilişim Uzmanı Cüneyt Üre’ye hazırlattığı raporu da sordum Zan’a.
Hazırlanan rapora göre, dolaşımda olan video kayıtlarındaki seslerin tonlama, hız ve vurgularında doğal olmayan bir değişiklik yok.
Gökhan Zan, özel bir şirketin hazırladığı raporun değersiz olduğunu savundu:
“Yeterli teknolojik ekipman olup olmadığı bile meçhul olan bir kişi. Hukuken hiçbir geçerliliği yoktur. Ben ses kayıtlarını savcılığa verdim. Hukuken bağlayıcılığı olan, Adli Tıp Ses ve Görüntü İnceleme İhtisas Kurulu’nun raporudur.“
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu’nun Adli Bilişim İhtisas Dairesi’nden söz ediyor Gökhan Zan…