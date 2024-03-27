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Gökhan Zan: Para sorunum yok, yedi sülaleme yetecek kadar var

Gökhan Zan: Para sorunum yok, yedi sülaleme yetecek kadar var
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Mart 2024 - 10:59
Gökhan Zan ekonomik durumuyla ilgili olarak, “Benim Hollanda’da, Kıbrıs’ta, Azerbaycan’da, İstanbul’da gayri menkul yatırımlarım var. Para sorunum yok. Yedi sülaleme yetecek param var” dedi.

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