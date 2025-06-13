GÖKHAN SEVEN KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORMUŞ

Yunanistan’ın ünlü turistik adası Mikonos’ta yaşanan bir olay, hem Türkiye’de hem de uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı. İzmirli iş insanı Gökhan Seven, eşi Duygu Seven’i darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Olay sonrası yapılan kimlik kontrolünde Seven’in, Interpol tarafından dolandırıcılık ve iftira suçlarından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

YATTAN YÜKSELEN ÇIĞLIKLAR MÜDAHALEYE NEDEN OLDU

4 Haziran gecesi Mikonos’ta lüks bir yatın güvertesinden yükselen çığlıklar üzerine, çevredeki teknelerden yapılan ihbarla Yunan Sahil Güvenliği olay yerine sevk edildi. Polis, yatta kanlar içindeki Duygu Seven’le karşılaştı ve olayla ilgili çift gözaltına alındı.

“YÜZÜME YUMRUK ATTI, DAHA ÖNCE DE DARP ETTİ”

Polis ifadesinde konuşan Duygu Seven, eşinin telefonunda başka bir kadına ait mesajları gördüğünü, bunun üzerine çıkan tartışmada Gökhan Seven’in kendisine “yaşlı, çirkin, iğrenç” gibi hakaretlerde bulunduğunu ve ardından yüzüne ve burnuna yumruk attığını ifade etti. Ayrıca, daha önce de benzer şekilde darp edildiğini ve artık şikâyetçi olduğunu belirtti.

INTERPOL’DEN GELEN VERİ ŞOK ETTİ

Yunan polisi, Gökhan Seven’in kimlik ve pasaport bilgilerini Interpol veritabanında sorguladı. Sorgu sonucunda Seven’in, Türkiye ve Avrupa’da çeşitli dolandırıcılık ve iftira suçlarından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. Ardından Türk makamlarıyla iletişime geçildi ve Seven, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAHTE KİMLİKLE YUNANİSTAN’A GİRİŞ YAPTI

Olayın ardından yapılan detaylı incelemelerde Gökhan Seven’in sahte kimlik ve pasaportla Yunanistan’a giriş yaptığı belirlendi. Mahkemede, “Basit aile içi şiddet” suçundan yargılanan Seven, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza 3 yıl ertelenirken, ayrıca 30 günlük hapis karşılığı para cezası ve adli kontrol şartı getirildi.