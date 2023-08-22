Getir 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu

5 ülkede yaklaşık 23 bin çalışanı bulunan Getir, küçülme hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Global yapılandırma kapsamında 2 bin 500 çalışanın işten çıkarılacağını açıkladı. Kaynaklara göre, işten çıkarılacakların yüzde 2’sinin Türkiye’den olacağı belirtiliyor.