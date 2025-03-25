GERİ ÖDEME LİSTESİNE 16 YENİ İLAÇ EKLENDİ: ARALARINDA KANSER İLAÇLARI DA VAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sağlık alanında önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Bakan Işıkhan, aralarında 5 kanser ilacının da bulunduğu 16 yeni ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Ayrıca, aile hekimlerinin reçete edebileceği ilaç sayısı artırılırken, birçok ilacın rapor süresinin uzatıldığı da belirtildi.

KRİTİK HASTALIKLAR İÇİN YENİ UMUT

Geri ödeme kapsamına alınan ilaçlar arasında kanser tedavisinde kullanılan beş ilacın yer alması, hastalar ve hasta yakınları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Bu adım, özellikle yüksek maliyetli tedavilere erişimde güçlük yaşayan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlayacak.

AİLE HEKİMLERİNE YETKİ GENİŞLİĞİ

Bakan Işıkhan açıklamasında, aile hekimleri ve iç hastalıkları uzmanlarının rapor düzenleyebileceği ilaç sayısının da artırıldığını belirtti. Bu değişiklikle birlikte, hastaların ilgili ilaçlara daha kolay ve hızlı erişimi hedefleniyor.

“Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdık. Aynı zamanda birçok ilacın da rapor süresini uzattık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum.”

— Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

SAĞLIKTA ERİŞİMİ ARTIRAN ADIMLAR

Yeni düzenleme ile hem kronik hastalıklarla mücadele eden bireyler hem de ciddi tedavi süreçlerinden geçen hastalar, ilaca ulaşımda daha az bürokratik engelle karşılaşacak. Bu gelişmenin, özellikle kırsal bölgelerde sağlık hizmeti sunan aile hekimlerinin iş yükünü hafifleteceği ve hasta memnuniyetini artıracağı öngörülüyor.

KAYNAK:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/