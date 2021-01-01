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Sevgilisiyle Dudak Dudağa Poz Verdi

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Sevgilisiyle Dudak Dudağa Poz Verdi
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24 Eylül 2021 - 15:21
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 Senem Kuyucuoğlu, yarı Rus yarı İranlı sevgilisi Medis Mir’le ayrıldıktan sonra tenisçi Yasemin Ada Börü’yle aşk yaşamaya başlamıştı. Kuyucuoğlu, sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi.

Senem Kuyucuoğlu, yarı Rus yarı İranlı sevgilisi Medis Mir’le ayrıldıktan sonra yeni aşka yelken açtı. Model, tenisçi Yasemin Ada Börü‘yle aşk yaşamaya başladı.

Kuyucuoğlu, Börü ile deniz kenarında dudak dudağa poz verdi.

Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşının rahat tavırları dikkat çekti.

2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, Gökhan Çınar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Katarsis’ programına konuk olmuştu. Türkiye’de ve Amerika’da modellik yaptığı dönemde basına servis edilen cinsel görüntüleriyle çok konuşulan Kuyucuoğlu, “Hayatım alt üst oldu. Kendi hayatımı kendi ellerimle mahvettim” demişti.

“Cinsel eğilimim de dahil yaşadığım her şeyi insanlardan uzakta yaşamayı tercih ettim” diyen Kuyucuoğlu, “En yakın arkadaşım tarafından afişe edildim. Bu kadar şeyi saklayıp, bir anda kendimi odak noktası olarak buldum. Bu çok rencide ediciydi” dedi.

Senem Kuyucuoğlu, kız arkadaşıyla sık sık mutluluk pozları veriyor.

 

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