Ali Koç’tan Fenerbahçe’ye Şampiyonluk Sözü ve Transfer Açıklamaları

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör Domenico Tedesco’nun imza töreninde açıklamalarda bulundu. Koç, camiaya şampiyonluk sözü verirken, transfer politikaları ve seçim süreci hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Koç, göreve geldikleri günden bu yana kulübü mali açıdan güçlendirdiklerini ifade ederek, futbol alanındaki tek eksikliklerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. “Bu kulübü Avrupa’da iflasa en yakın durumda aldık ve 7 senede finansal açıdan bambaşka bir yere getirdik. Tek başarısızlığımız futbolda şampiyonluk yaşayamamak. Onun da sebepleri sadece yönetim veya transferler değil” dedi.

Seçim ve Canlı Yayın Açıklaması

Koç, seçim sürecinde şeffaf olduklarını vurgulayarak, diğer başkan adaylarıyla olası bir canlı yayına hazır olduğunu belirtti: “İki başkan adayından canlı yayın teklifi gelirse ben kabul ederim.”

Transfer Süreçleri ve Futbol Felsefesi

Kerem Aktürkoğlu transferine ilişkin detaylar paylaşan Koç, “Birçok kişisel sebepten Portekiz’den ayrılmak istiyordu. İki maçta da oynadı, gol attı. Benfica direndi ama sonunda masaya tekrar oturuldu” dedi.

Galatasaray’a gönderme yapmayı da ihmal etmeyen Koç, “Rakibimiz, Donnarumma’dan daha pahalı bir kaleci aldı. Ancak kimse eleştirmiyor. Ben aynı bedeli verseydim durum farklı olurdu” ifadelerini kullandı.

Tedesco ve Gelecek Hedefleri

Koç, Domenico Tedesco’nun Fenerbahçe’ye katılımının, kulübün futbol felsefesine ve taraftarın beklentisine uygun olduğunu vurguladı. “Bu sezon mali gücümüz arttı, transferde çıtayı yükselttik. Geçen sezonki ve bu seneki kadrolar potansiyelinin üzerinde oynayabilir. Hocamızın arkasında 30 milyonluk Fenerbahçe ailesi var” dedi.

Ayrıca genç sportif direktör Devin Özek’in transferlerdeki katkısına da dikkat çeken Koç, “Gençleşmemiz ve zekaya ihtiyaç duyduğumuzu, lider ve hızlı oyuncular almamız gerektiğini söyledi. Nokta atışı işler yaptık” açıklamasında bulundu.