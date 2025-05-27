ELAZIĞSPOR-VANSPOR MAÇINDA SKANDAL!

TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final rövanş maçında Elazığspor ile Vanspor arasında oynanan karşılaşma skandal olaylara sahne oldu. Elazığ Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşen mücadele, tribün olayları ve yardımcı hakemin yaralanması nedeniyle yarıda kaldı.

TRİBÜNDEN GELEN CİSİMLE HAKEM YARALANDI

Karşılaşmanın 56. dakikasında Elazığspor’un 1-0 üstünlüğüyle devam eden maçta, tribünlerden sahaya atılan yabancı cisimlerden biri yardımcı hakeme isabet etti. Kafasından yaralanan hakem acı içinde yere yığılırken, orta hakem oyunu durdurarak takımıyla birlikte soyunma odasına yöneldi. Olay sonrası maç tatil edildi.

MAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Maç başlamadan önce sahada da gerginlik yaşandı. Isınma esnasında Elazığspor ve Vanspor oyuncuları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle olaylar zor da olsa kontrol altına alındı. Bu sırada tribünlerden “İntikam, intikam, intikam” tezahüratları yükseldi.

İLK MAÇTA DA OLAYLAR YAŞANMIŞTI

İki takım arasındaki ilk karşılaşma da gergin geçmişti. Vanspor FK’nın 4-1 kazandığı o maçta da sahada sık sık duraksamalar yaşanmıştı. Rövanş maçı için Elazığ’a gelen Vanspor kafilesinin kentte konaklamamayı tercih etmesi, maç öncesi tansiyonun yüksek olduğunun sinyalini vermişti.

TFF’DEN KARAR BEKLENİYOR

Yaşanan skandal olayın ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu’na çevrildi. Maçın durdurulması, hakemin yaralanması ve saha içindeki güvenlik zaafları nedeniyle TFF’nin nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.