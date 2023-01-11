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Futbolda skandal! 4 teknik direktöre tacizden ömür boyu men cezası

Futbolda skandal! 4 teknik direktöre tacizden ömür boyu men cezası
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11 Ocak 2023 - 10:37
ABD Kadınlar Futbol Ligi’nde (NWSL) sözlü ve fiziksel taciz gerekçesiyle teknik direktörler Paul Riley, Christy Holly, Rory Dames ve Richie Burke’a spordan ömür boyu men cezası verildi.

Futbolda skandal! 4 teknik direktöre tacizden ömür boyu men cezası

ABD Kadınlar Futbol Ligi’nden yapılan açıklamada, konuya ilişkin açılan disiplin soruşturmasının ardından elde edilen kanıtlara göre, cezaların belirlendiği ifade edildi.

Buna göre, ligin eski teknik direktörlerinden Paul Riley, Rory Dames ve Richie Burke ile Racing Louisville’i çalıştıran Christy Holly’ye spordan ömür boyu men cezası verildi.

Utah Royals’ın eski teknik direktörü Craig Harrington ile Gotham’ın eski genel menajeri Alyse LaHue ise iki yıl men cezası aldı. İrlanda Cumhuriyeti’ni çalıştıran Vera Pauw, Farid Benstiti, James Clarkson, Amanda Cromwell, Sam Greene ve Aline Reis ise taciz suçu ile gözlem altında antrenmanı kabul etme ve özür dileme koşullarını yerine getirmeleri halinde yeniden ligde görev alabilecek.

Ligde yer alan takımlardan Chicago Red Stars’a 1,5 milyon, Portland Thorns’a 1 milyon, Racing Louisville’e 200 bin, North Carolina Courage’a 100 bin, OL Reign ile Gotham’a 50 bin dolar para cezaları da verildi.

Açıklamada, bu cezaların, lig geleceğinin sağlıklı devam edebilmesi adına çok önemli olduğu vurgulanarak, “Oyuncuların farklı sorunlarla boğuşmak zorunda kalmayacağı, yetenekleriyle sahada kendilerini gösterebilecekleri bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. Bu yapısal değişime başlamak için lig ve kulüpler, anlamlı adımlar atıyor.” ifadeleri kullanıldı.

Disiplin soruşturması, birçok oyuncunun sözlü ve fiziksel tacize uğradığı yönünde şikayette bulunmasının ardından başlatılmıştı. Hakkında çıkan iddialar nedeniyle North Carolina Courage’ın İngiliz teknik direktörü Riley, 2021’de görevinden alınmış, bazı maçlar ertelenmiş ve lig yöneticisi Lisa Baird istifa etmişti.

Soruşturma kapsamında 200’den fazla oyuncuyla yapılan görüşmelerin ardından ifadelerin yer aldığı rapor ise geçen yıl kamuoyuyla paylaşılmıştı

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