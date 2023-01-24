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Ford 3 bin 200 kişiyi işten çıkarıyor!

Ford 3 bin 200 kişiyi işten çıkarıyor!
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24 Ocak 2023 - 13:16
Otomotiv üreticisi Ford, ABD ve Avrupa ekonomilerinde beklenen resesyonun etkisiyle Almanya’nın Köln şehrindeki fabrikasında 3 bin 200 çalışanını işten çıkaracağını bildirdi.
Ford 3 bin 200 kişiyi işten çıkarıyor!

Fabrikada 15 bin kişiyi istihdam eden Ford, işçilerin işten çıkartılması hakkında henüz kamuoyuna açıklama yapmadı. Almanya’nın en büyük sendikası IG Metall ise şirketin ürün geliştirmede 2 bin 500’e kadar ve idari pozisyonlarda ise 700’e kadar çalışanı işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Duvar’ın haberine göre, bugün yapılan iki toplantıda şirketin iş konseyi, çalışanlara işten çıkarmalar hakkında bilgi verdi. IG Metall açıklamasında, genel olarak Ford’un Almanya tesislerinin geleceği konusunda son derece endişeli olunduğu aktarılarak, şirketin işten çıkarma planını uygulaması halinde iş bırakma eylemleri yapılacağı ifade edildi.

45 KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR

Geçen yıl Köln’deki fabrikasını elektrikli araç üretim tesisine dönüştürmek için 2 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyuran Ford, Avrupa’daki fabrikalarında 45 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Avrupa fabrikalarında yeniden yapılanma sürecini yöneten Ford, geçen yıl fabrikaların elektrikli araç üretimine uygun hale getirilmesi sırasında ABD’de ve Hindistan’da birkaç bin kişinin işten çıkarılacağını açıklamıştı.

Ford’un işten çıkarmalara yönelik planının ABD’de Enflasyon Azaltma Yasası ile ülkede üretilen elektrikli araçlar için büyük teşvikler verilmesi nedeniyle, Avrupa’da otomotiv üreticilerinin yer değiştirme endişelerinin arttığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

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