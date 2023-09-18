Fiyat listeleri güncellendi: İşte Türkiye’de satılan en ucuz sıfır otomobiller

Otomobil markaları eylül ayı fiyat listelerini de güncelledi. Çok sayıda marka fiyatlarını sabit bıraktı: Türkiye’de satılan ucuz otomobiller neler?

Türkiye’de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri hangileri? İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

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”Özellikle 2023 yılı ilk 6 ayında gerek sıfır gerek ikinci el piyasasında satış adetleri oldukça yüksek kayda geçerken, bazı aylar tarihi rekorlara ulaşıldı. Haziran/temmuz aylarında ikinci el otomobil satış adetleri düşerken, sıfır otomobil pazarı yüksek seyretmeye devam etti.

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6+6 yönetmeliğinin etkisiyle kayıt dışı ticaret maksatlı araç alan kişilerin neredeyse tamamı siparişlerini iptal etti. İptal edilen bu siparişlerin yerine daha ileri tarihte teslimat yapılacak gerçek kullanıcıların siparişleri öne çekildi.

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Bu sebeple ikinci el otomobilde satış adetleri düşmesine rağmen, sıfırda halen yüksek kayda geçiyordu. Bu taleplerin de karşılanması sonrası krediye erişimde yaşanan zorluklar ve artık otomobilin bir yatırım/kayıt dışı ticaret odağı olmaktan çıkması ile sıfır otomobil piyasasında da talebin düşük seyredebileceğini öngörmüştük.

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Nitekim tüm bu sebeplerin neticesinde satış adetlerinde bir miktar düşüş söz konusu. Özellikle krediye erişimde rahatlama olana kadar satış adetleri hem sıfır hem ikinci el pazarında düşük seyretmeye devam edebilir.”

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İŞTE EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER

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VOLKSWAGEN Polo 1.0 80 PS Manuel Impression – 2023 Mayıs fiyatı: 637,000 TL 2023 Haziran fiyatı: 740,200 TL 2023 Temmuz fiyatı: 853,100 TL 2023 Ağustos fiyatı: 887,500 TL 2023 Eylül fiyatı: 887,500 TL

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SEAT LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style Fiyatı 930.000 TL Haziran fiyatı: 1.190.000 TL Temmuz fiyatı: 1.211.000 TL Ağustos fiyatı: 1.310.000 TL Eylül fiyatı: 1.310.000 TL

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CİTROEN C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel – 2023 Mayıs fiyatı: 535.500 TL 2023 Haziran fiyatı: 607.100 TL 2023 Temmuz fiyatı: 769.300 TL 2023 Ağustos fiyatı: 809.900 TL 2023 Eylül fiyatı: 809.900 TL

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DACİA YENİ SANDERO Essential Tce 90 bg CVT – 2023 Mayıs fiyatı: 634.900 TL 2023 Haziran fiyatı: 754.900 TL 2023 Temmuz fiyatı: 890.000 TL 2023 Ağustos fiyatı: 890.000 TL 2023 Eylül fiyatı: 890.000 TL

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FIAT EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli- Mayıs- 506.900 TL Haziran- 614.900 TL Temmuz Fiyatı: 685.250 TL Temmuz Fiyatı: 699.740 TL Ağustos fiyatı: 767.900 TL Eylül fiyatı: 767.900 TL

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FORD Yeni Fiesta Style Hatchback 1.1L Ti-VCT 75 PS 5 İleri Manuel Benzin – Mayıs fiyatı: 694.100 TL Haziran fiyatı: 858.400 TL Temmuz fiyatı: 987.300 TL Eylül fiyatı: 924.700 TL

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HYUNDAİ Yeni i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel Temmuz fiyatı: 681.304 TL Ağustos fiyatı: 715.000 TL Eylül fiyatı: 725.000 TL

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OPEL CORSA 1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE – 2023 Mayıs fiyatı: 604.900 TL 2023 Haziran fiyatı: 792.900 TL 2023 Temmuz fiyatı: 838.900 TL 2023 Ağustos Fiyatı: 880.900 TL 2023 Eylül Fiyatı: 880.900 TL

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RENAULT Clio Joy 1.0 SCe 65 bg – Mayıs fiyatı: 546.900 TL Haziran Fiyatı: 691.000 TL Temmuz fiyatı: 817.000 TL Ağustos Fiyatı: 826.900 TL Eylül Fiyatı: 826.900 TL (Kaynak:Milliyet)

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