Genç oyuncu şoke oldu! Annesinin nişanlısı “Kucağıma oturuyorsun” diyerek…

Yoga eğitmenliği yapan ayını zamanda tiyatro ve dizilerde de oynayan Melek Tanker’in taciz iddiası gündem oldu.
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Annesinin nişanlısı tarafından tacize maruz kaldığını iddia eden ünlü oyuncu soluğu savcılıkta aldı.
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Annesinin 61 yaşındaki nişanlısı C. A.’nın sözlü tacizleri ve tehditleri sonucu psikolojisinin bozulduğunu belirten Tanker, şikayet dilekçesinde ilginç iddialara da yer verdi.
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“RÜYAMDA GÖRDÜM” DEYİP…
Sabah’ta yer alan habere göre; Melek Tanker, annesinin nişanlısının “Seni rüyamda gördüm, kucağıma oturuyorsun, bana sarılıyorsun” şeklinde sözler söylediğini ve ardından tehditler savurduğunu söyledi.
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Tanker’in şikayeti üzerine şüpheli C. A. hakkında ‘cinsel taciz’ ve ‘tehdit’ suçlarından soruşturma başlatıldı.
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İfadesi alınan C. A. suçlamaları reddetti.
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