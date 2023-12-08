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Mevduat faizleri yüzde 50’ye yaklaştı!

Mevduat faizleri yüzde 50’ye yaklaştı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Aralık 2023 - 12:39
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 1 Aralık ile biten haftada 19,6 milyar lira artarak 14 trilyon 585 milyar liraya yükseldi.

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