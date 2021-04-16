Aysun Kayacı: Yeter Artık, Düşsünler Yakamdan

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“Çoban ile benim oyun bir mi?” sözleriyle yıllardır konuşulan Aysun Kayacı, “Yeter artık, düşsünler yakamdan. O sözü söylediğimde 20 yaşındaydım. Söylediğim anda da pişman oldum” dedi.

Gazeteci Cengiz Semercioğlu’nun haberine göre, adına açılan sahte hesaplardan dolayı başı dertten kurtulmayan eski model Aysun Kayacı, Cengiz Semercioğlu’na verdiği röportajda isyan etti. Yılda 2-3 kez adına hesap açan kişileri şikayet ettiğini söyleyen Kayacı, “Dünyanın avukat parasını veriyorum. Kapattırıyorum sahte hesapları yenisi açılıyor” dedi.

“SÖZÜ SÖYLEDİĞİM AN PİŞMAN OLDUM”

Kayacı, yıllar önce söylediği “Benim oyumla çobanın oyu bir mi?” sözüyle ilgili de sessizliğini bozdu. Pişmanlığını dile getiren model, “Yeter artık, düşsünler yakamdan. O sözü söylediğimde 20 yaşındaydım.

“SÖZÜ SÖYLEDİĞİM AN PİŞMAN OLDUM”

Kayacı, yıllar önce söylediği “Benim oyumla çobanın oyu bir mi?” sözüyle ilgili de sessizliğini bozdu. Pişmanlığını dile getiren model, “Yeter artık, düşsünler yakamdan. O sözü söylediğimde 20 yaşındaydım.

Cumhurbaşkanı’na bile hakaret ediliyor. Ben böyle biri değilim. Ben inançlı biriyim. Neden insanların inancıyla dalga geçeyim” dedi.

HAKAN URAL OLAYIYLA GÜNDEME GELDİ

Hakan Ural’ın çok konuşulan Kanal İstanbul ve Montrö bildirisi yorumuna Kayacı’nın adına açılan sahte hesaptan “Hakan Ural ile benim oyum bir mi?” yorumu yazıldı.

Bu konuyla ilgili konuşan Kayacı, “Twitter’da adıma açılan sahte hesabı yılda 2-3 defa şikayet ediyorum ama sonuç alamıyorum” ifadelerini kullandı.