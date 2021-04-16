HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Aysun Kayacı: Yeter Artık, Düşsünler Yakamdan

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Aysun Kayacı: Yeter Artık, Düşsünler Yakamdan
38 views
16 Nisan 2021 - 12:41
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

“Çoban ile benim oyun bir mi?” sözleriyle yıllardır konuşulan Aysun Kayacı, “Yeter artık, düşsünler yakamdan. O sözü söylediğimde 20 yaşındaydım. Söylediğim anda da pişman oldum” dedi.

Gazeteci Cengiz Semercioğlu’nun haberine göre, adına açılan sahte hesaplardan dolayı başı dertten kurtulmayan eski model Aysun Kayacı, Cengiz Semercioğlu’na verdiği röportajda isyan etti. Yılda 2-3 kez adına hesap açan kişileri şikayet ettiğini söyleyen Kayacı, “Dünyanın avukat parasını veriyorum. Kapattırıyorum sahte hesapları yenisi açılıyor” dedi.

“SÖZÜ SÖYLEDİĞİM AN PİŞMAN OLDUM”

Kayacı, yıllar önce söylediği “Benim oyumla çobanın oyu bir mi?” sözüyle ilgili de sessizliğini bozdu. Pişmanlığını dile getiren model, “Yeter artık, düşsünler yakamdan. O sözü söylediğimde 20 yaşındaydım.

“SÖZÜ SÖYLEDİĞİM AN PİŞMAN OLDUM”

Kayacı, yıllar önce söylediği “Benim oyumla çobanın oyu bir mi?” sözüyle ilgili de sessizliğini bozdu. Pişmanlığını dile getiren model, “Yeter artık, düşsünler yakamdan. O sözü söylediğimde 20 yaşındaydım.

Cumhurbaşkanı’na bile hakaret ediliyor. Ben böyle biri değilim. Ben inançlı biriyim. Neden insanların inancıyla dalga geçeyim” dedi.

HAKAN URAL OLAYIYLA GÜNDEME GELDİ

Hakan Ural’ın çok konuşulan Kanal İstanbul ve Montrö bildirisi yorumuna Kayacı’nın adına açılan sahte hesaptan “Hakan Ural ile benim oyum bir mi?” yorumu yazıldı.

Bu konuyla ilgili konuşan Kayacı, “Twitter’da adıma açılan sahte hesabı yılda 2-3 defa şikayet ediyorum ama sonuç alamıyorum” ifadelerini kullandı.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cinci Hoca Davasında KararCinci Hoca Davasında Karar
Tam Kapanmaya İlişkin Detaylar Belli OlduTam Kapanmaya İlişkin Detaylar Belli Oldu
Kılıçdaroğlu Hastaneye Kaldırılan Muharrem İnce’yi AradıKılıçdaroğlu Hastaneye Kaldırılan Muharrem İnce’yi Aradı
Eskişehir’de Kıskançlık CinayetiEskişehir’de Kıskançlık Cinayeti
BDDK’dan Bireysel Bankacılıkta Yeni ModelBDDK’dan Bireysel Bankacılıkta Yeni Model
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aysun Kayacı: Yeter Artık, Düşsünler Yakamdan
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cinci Hoca Davasında Karar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tam Kapanmaya İlişkin Detaylar Belli Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu Hastaneye Kaldırılan Muharrem İnce’yi Aradı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eskişehir’de Kıskançlık Cinayeti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BDDK’dan Bireysel Bankacılıkta Yeni Model
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ebru Şallı: Meleklerin de uyuduğuna şahit oldum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Korona Nedeniyle Turdan Çekildiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merkez Bankası’ndan flaş kripto varlık kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Covid-19 sebebiyle can kaybı 3 milyonu geçti
SON DAKİKA HABERLERİ
Aysun Kayacı: Yeter Artık, Düşsünler YakamdanNisan 16, 2021-12:41 pm
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası AçtıNisan 16, 2021-12:33 pm
Cinci Hoca Davasında KararNisan 16, 2021-12:09 pm
Tam Kapanmaya İlişkin Detaylar Belli OlduNisan 16, 2021-12:04 pm
Kılıçdaroğlu Hastaneye Kaldırılan Muharrem İnce’yi AradıNisan 16, 2021-11:54 am
Eskişehir’de Kıskançlık CinayetiNisan 16, 2021-11:47 am
BDDK’dan Bireysel Bankacılıkta Yeni ModelNisan 16, 2021-11:11 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.