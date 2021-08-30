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Filenin Sultanları Çeyrek Finale Yükseldi!

Filenin Sultanları Çeyrek Finale Yükseldi!
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30 Ağustos 2021 - 16:28
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya’yı 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndan 5’te 5 yaparak namağlup lider olarak çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son 16 turunda (8’li Finaller) B Grubu’nu 4. sırada tamamlayan Çekya ile karşılaştı.

Bulgaristan’ın Filibe kentindeki Kolodruma salonunda oynanan  maçı Filenin Sultanları 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Filenin Sultanları, çeyrek finalde Polonya-Ukrayna maçının galibiyle karşılaşacak.

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Millilerimiz, grup aşamasında sadece Romanya’ya set verdi. Ay-yıldızlılarımız, Romanya’yı 3-1, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollada’yı ise 3-0 mağlup etti.

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