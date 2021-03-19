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Son dakika haberi – Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi olay kehanet! Erol Bulut, Ali Koç…

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında derbi heyecanına sahne oluyor. Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Spor medyasının ünlü isimleri sizler için dev maçı değerlendirdi.

TAYFUN BAYINDIR: BOL GOLLÜ GEÇECEK

Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır derbiyle ilgili şunları söyledi; ‘Sergen hocanın dediği gibi yüksek heyecan içinde ve bol gollü geçecektir. Beraberliğin Beşiktaş’a daha çok yaradığı, Fenerbahçe açısından belki sezonun sonu anlamına gelecek ama kazanmak için mutlak hücum oynayacak bir yapıyla çıkacağını düşünüyorum.

‘BEŞİKTAŞ HÜCUM OYNUYOR’

Beşiktaş’ın ise kendi oyun yapısını değiştirmesine gerek yok onlar zaten her koşulda hücum oynuyorlar. Her maça kazanmak için çıkıyorlar. Sergen hocaya beraberlik yetiyor olsa bile önce beraberlik mantığı ile çıkacağını hiç sanmıyorum. Sezon başından bu yana nasıl oynuyorlarsa yine öyle çıkacaklardır. Sırf bu nedenle ben gerçekten keyifli ve gollü bir karşılaşma olacağını düşünüyorum.

‘FENERBAHÇE’DE TAŞLAR YERİNDEN OYNAR’

Gerçekçi bakmak lazım Fenerbahçe’nin yenilmesi demek sezonun bitmesi net bir şekilde. Çok iddialı bir kadro ile başladı bu sezon Fenerbahçe. Çok ciddi ekonomik yatırımlar yaptı. Bunun karşılığını da şu ana kadar hiç almadı biliyoruz. Sonuç anlamında da alamadı oyun anlamında da alamadı. Çok büyük ihtimalle bu Fenerbahçe’de taşları yerinden oynatır. Erol hocanın pozisyonu sorgulanır. Hatta ve hatta Ali Koç’un başkanlığa adaylığı konusunu Ali Koç’ta tartışmaya başlar. Yani henüz net bir karar yoktu. Ancak belki burada devam etmeme biçiminde bir karar bile çıkabilir. Çünkü 3 sezon üst üste çok ciddi bir başarısızlık. Beşiktaş açısından ise bir mağlubiyet hedeften biraz uzaklaştırır ama yine şampiyonluğun hala en iddialı takımı haline gelir. Fakat Beşiktaş’ın yenilmesi Fenerbahçe’nin kazanması demek yeniden 3 büyüklerin üçünün birden çok ciddi anlamda şampiyonluk yarışına girmelerini sağlar. Hatta duruma göre Trabzon bile zorlayıcı olabilir.

YILMAZ VURAL: F.BAHÇE’DE OYUNCULAR HEP TEDİRGİN

Bu maçlar için hiçbir zaman sonuç vermiyorum tabii ben ama en azından analiz yapabilirim. Beşktaş takımı şampiyonluğa aday bir takım gibi oynuyor. Öncelikle kazanmayı düşünüyor ve ona göre oyun içerisindeki organizasyonu oluşturmuş. Belli bir kadro ile oynuyor. Oturmuş bir kadro ve ne yapılacağını iyi ezberlemişler. Fenerbahçe’de ise oyuncu hep tedirgin. Bu hafta oynayan ertesi hafta yok. Bu anlamda oyuncu için iyi bir şey değil bu. Dolayısıyla taktiksel anlamda Beşiktaş yapmak istediğini iyi oynuyor.

‘TÜRKİYE’DE 1 NUMARA BEŞİKTAŞ’

Onların maçını izlerken şimdi gol atarlar, şimdi gol atacaklar diyorsun. Kazanırlar diye düşünüyorsun. Antrenörleri moralli, oyuncu moralli. Camia bir kayıpta ortalığı velveleye vermedi. Bir kayba karşı hoşgörüleri var. Çünkü Fenerbahçe gibi biz şampiyon olacağız diye dola çıkmadılar. Başlarken kayıpla başladılar ama sonrada toparladılar. Oyuncular artık sevinçte, üzüntüde bir takım tepkisi veriyorlar. Kusursuz gidiyorlar. Oyundur bu tabii kayıpta olur ama şu an Türkiye’de 1 numara Beşiktaş.

‘EROL HOCA GELECEĞİ İLE İLGİLİ KARARSIZ’

Fenerbahçe ise oturmuş bir kadroya sahip değil. Çünkü ellerindeki oyuncuların hepsi 11 oyuncusu. Ancak tedirginlikleri var. Bu dezavantaj. Çok iyi oyuncuları fazla sayıda almakta iyi değil galiba çünkü takım dinamiğini oluşturmak mümkün olmuyor. Neticede rekabet var. Rekabet hiçbir zaman sevgi getirmez. Rekabet gerginlik getirir. Bu sıkıntının ötesinde bir Aboubakar yok. Yani dünyanın en iyisini getirsen de kaleye içeri sokamazsan topu hiçbir önemi kalmıyor bir şeyin. Hoca adayları var bir sürü. Antrenör olduğunu düşünün orada. Bir Sergen hocanın psikolojisi ile Erol hocanınki çok farklıdır. Birisi çok gergin, geleceği ile ilgili kararsız, ne olacağını bilmiyor. Birisi de ben dibine kadar gider bu sezonu bitiririm diyor ve sözleşme uzatma teklifi alıyor. Kağıt üzerinde Beşiktaş’ın Fenerbahçe’ye oranla kazanmasının daha yüksek olduğu gözüküyor. Ancak giydikleri formalar futbolcuları bazen öyle bir duruma getiriyor ki bazen formalar kazanıyor.

İBRAHİM TORAMAN: FENERBAHÇE KAZANIRSA…

Eski Milli ve Beşiktaşlı futbolcu İbrahim Toraman: Bence ligin en önemli maçlarından bir tanesi bu, hem Beşiktaş açısından hem de Fenerbahçe açısından. Beşiktaş açısından kazandığı takdirde bir tane rakibini saf dışı bırakmış gibi olacak. Çünkü ligin boyu artık kısaldı. Kalan haftalarda Fenerbahçe’nin puan açığını kapatması zor diye düşünüyorum bir de Beşiktaş’ın bir maç eksiği var. Fenerbahçe kazanırsa eğer bu maçı, onlar için bir havaya girmiş olurlar çünkü Beşiktaş gibi güçlü bir takıma karşı 3 puan almak, güven sağlayabilir. Her ne olursa olsun Beşiktaş’ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum.

‘FENERBAHÇE’NİN İÇ MESELESİ’

Erol Bulut ile ilgili karar Fenerbahçe yönetiminin vereceği bir karar. Kazansalar da kaybetseler de tüm sezonun analizini iyi yapmak gerekir diye düşünüyorum. Ortaya konulan oyun, alınan performans, takımın ne kadar geliştiği, ne kadar yol kat ettiği, bunların hepsinin değerlendirilmesi lazım. Fenerbahçe’nin iç meselesi tabii. Ancak benim düşüncem Fenerbahçe’nin bu kadrosunun daha iyi bir oyun ortaya koyabileceğini düşünüyorum.

‘BİRAZ AVANTAJ KAYBEDER’

Beşiktaş kaybederse çok şey eksilmez ancak avantajını kaybedebilir biraz. Kazandığı vakit rakibini saf dışı bırakacak ve puan farkı açılacak. Çok daha havaya girmiş olacak. Avantajlarını kaybedebilirler ama yine de her şeyin Beşiktaş’ın elinde olduğunu düşünüyorum açıkçası.

MURAT AŞIK: FENERBAHÇE’DE BÜYÜK BASKI VAR

Fenerbahçe Kongre üyesi ve yorumcusu Murat Aşık: Genelde derbide favoriler kazanmaz derler. Hakikaten bence şimdi de öyle bir derbi. Beşiktaş’ın favori olduğu ama Fenerbahçe’nin bu tar zönemi yüksek maçlarda iyi oynadığını düşünüyorum. hatta en son Trabzon maçı örneği var ortada. Zor bir maç olacak. Tabii Fenerbahçe’de de çok büyük bir baskı var.

‘SEZON BİTECEK’

Hemen hemen sezon bitecek maçı kaybederse. Beşiktaş’ın bir avantajı var hem bir maç eksik hem puan olarak önde. Onun için biraz Fenerbahçe bu tarz maçları kazanır diye düşünüyorum. maçın kaderi nasıl olur derseniz eğer ilk golü atanın maçı rahat kazanacağını düşünüyorum. ilk golü atan farka gider bence. Çünkü iki takımda ona müsait. Ancak iki takımı tutmayanlar için çok zevkli bir müsabaka olacak.

‘EROL BULUT İLE YOLLAR AYRILACAK’

Erol Bulut’un kaderi bu maçın kazanılması ya da kaybedilmesiyle bir alakası yok. Ben Erol Bulut’un artık Fenerbahçe’deki günlerinin sayılı olduğunu düşünüyorum. Kazansa bile sezon sonu bir tasarruf olacaktır. Kaybetse de şartlar herhalde insanları oraya götürecek ama doğru zaman mı derseniz doğru zaman Erol Bulut ile yolların daha önce ayrılmasıydı.