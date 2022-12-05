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Galatasaraylı Torreira için ayrılık sözleri! Sezon sonu…

Galatasaraylı Torreira için ayrılık sözleri! Sezon sonu…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Aralık 2022 - 10:33

Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira’nın menajerinden sürpriz açıklamalar geldi.

Galatasaraylı Lucas Torreira’nın menajeri Pablo Bentancur, futbolcusunun sezon sonu İtalya’ya dönmek istediğini söyledi.

İtalyan basınına konuşan Bentancur, “Lucas ile bir kulüp ilgileniyor. Bir başka kulüp ise transfer döneminde ne olacağını görmek istiyor. Lucas Galatasaray’da bir yıl geçirdikten sonra Serie A’ya dönmeyi hedefliyor” dedi.

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Torreira daha önce İtalya’da Pescara, Sampdoria ve Fiorentina’da oynamıştı.

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