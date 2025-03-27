FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI’NDA TARİHİ REKOR

Futbol dünyası, 2025 yılında düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası için tarihi bir dönemece hazırlanıyor. ABD’nin ev sahipliği yapacağı dev organizasyon, sadece formatıyla değil, sunduğu rekor para ödülleriyle de dikkatleri üzerine çekti. FIFA’dan yapılan açıklamaya göre, şampiyon takım 125 milyon dolar ile tarihin en yüksek futbol turnuvası ödülünün sahibi olacak.

YENİ FORMAT, DEV EKONOMİ

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, bugüne kadar görülmemiş bir kapsamla düzenlenecek. Turnuvada 32 kulüp yer alacak. Takımlar, dörderli sekiz gruba ayrılacak ve gruplarda tek maç usulüyle mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ise eleme turlarına kalacak ve final yolunda tek maç eleme sistemiyle ilerleyecek.

Toplamda yedi maç oynayacak olan şampiyon, futbol tarihinin en büyük turnuva ödülünü kazanarak 125 milyon dolar gelir elde edecek. Bu rakam, FIFA’nın önceki organizasyonlarında sunulan ödülleri geride bırakıyor ve futbol dünyasında yeni bir ekonomik sayfa açıyor.

KATILIMCI KULÜPLERE 1 MİLYAR DOLARLIK HAVUZ

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun açıklamasına göre, sadece şampiyon değil, turnuvaya katılacak tüm kulüpler de ciddi kazanç elde edecek. Organizasyonun toplam ödül havuzu 1 milyar dolar olarak belirlendi. Bu rakam, dünya çapında kulüp futbolunun finansal sürdürülebilirliğini artırmak için kullanılacak.

Infantino açıklamasında şunları söyledi:

“FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın ödül dağıtım modeli, kulüp futbolunun zirvesini yansıtıyor. Grup aşaması ve play-off formatından oluşan bu organizasyon, sadece futbolseverlere değil, kulüplerin finansal yapısına da yeni bir nefes olacak.”

DAYANIŞMA FONU: 250 MİLYON DOLAR

Turnuvanın yalnızca büyük kulüplere değil, küresel anlamda futbolun gelişimine de katkı sağlaması hedefleniyor. Bu kapsamda FIFA, 250 milyon dolarlık dayanışma fonu oluşturacak. Bu fon; altyapı yatırımları, genç yeteneklerin desteklenmesi ve futbolun az gelişmiş bölgelerdeki yaygınlığı için kullanılacak.

Ayrıca FIFA, bu organizasyonun finansmanında kendi rezervlerine başvurmayacağını ve turnuvadan elde edilecek gelirin tamamının kulüplere ve dayanışma projelerine aktarılacağını da vurguladı.

EN BÜYÜK ÖDÜL, EN BÜYÜK SAHNE

FIFA’nın yeni organizasyon yapısı ve sunduğu ödül modeli, bugüne kadar Avrupa Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Copa Libertadores gibi büyük turnuvaların ödül sistemlerini geride bırakarak, futbol tarihine damga vuracak. Karşılaştırmak gerekirse, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaklaşık 100 milyon euro’luk kazanç elde ederken, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın galibi bunun çok daha ötesinde bir ödül alacak.

ABD, KÜRESEL FUTBOL MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR

Turnuvanın ev sahibi olan Amerika Birleşik Devletleri, son yıllarda futbol organizasyonlarına yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. 2026 FIFA Dünya Kupası’na da ev sahipliği yapacak olan ABD, 2025 Kulüpler Dünya Kupası ile birlikte küresel futbol takviminde belirleyici rol oynayan bir ülke konumuna geliyor.

MLS’in yükselişi, büyük futbol yıldızlarının ABD kulüplerine transferi ve yatırımcı ilgisinin artması, bu etkinliğin yalnızca sportif değil, ekonomik anlamda da büyük yankı uyandıracağını gösteriyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net