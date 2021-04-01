Başrolü sevgilisi Kerem Bursin ile paylaştığı ‘Sen Çal Kapımı’ dizisinin final yapmasının ardından kız arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkan oyuncu Hande Erçel’e, Kerem Bursin de katıldı. Ünlü çiftin keyifli halleri kameralara yansıdı.

Denizin ve güneşin keyfini çıkaran aşıkların baş başa olduğu görüldü.

Kitap okuyup sezonun yorgunluğunu atan çiftin hayli keyifli halleri kameralara yansırken, ikilinin kendilerine gelen teklifleri değerlendirdikleri öğrenildi.