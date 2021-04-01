Bodrum’da tatil yapan Hande Erçel ve Kerem Bursin önceki gün konakladıkları otelin plajında görüntülendi. Sevgililer, Six plajda baş başa deniz keyfi yaptı. Şezlonglarına uzanıp kitap okuyan iki oyuncunun tatilde yeni proje tekliflerini de değerlendirdikleri öğrenildi.