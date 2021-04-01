Bodrum’da tatil yapan Hande Erçel ve Kerem Bursin önceki gün konakladıkları otelin plajında görüntülendi. Sevgililer, Six plajda baş başa deniz keyfi yaptı. Şezlonglarına uzanıp kitap okuyan iki oyuncunun tatilde yeni proje tekliflerini de değerlendirdikleri öğrenildi.
Başrolü sevgilisi Kerem Bursin ile paylaştığı ‘Sen Çal Kapımı’ dizisinin final yapmasının ardından kız arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkan oyuncu Hande Erçel’e, Kerem Bursin de katıldı. Ünlü çiftin keyifli halleri kameralara yansıdı.
Kitap okuyup sezonun yorgunluğunu atan çiftin hayli keyifli halleri kameralara yansırken, ikilinin kendilerine gelen teklifleri değerlendirdikleri öğrenildi.