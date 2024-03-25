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Fenerbahçeli kadın voleybolcuların soyunma odasından inanılmaz görüntüler

Fenerbahçeli kadın voleybolcuların soyunma odasından inanılmaz görüntüler
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Mart 2024 - 17:38
Eczacıbaşı’nı yenip Kupa Voley’de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nın soyunma odasındaki dansı gündem oldu.

Fenerbahçe’nin voleybol takımı, Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA’yı yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Yedi yıl aradan sonra elde edilen bu başarı, oyuncular tarafından saha sonrası soyunma odasında ‘Macarena’ dansı yaparak coşkuyla kutlandı.

Finalde 3-1’lik skorla galip gelen sarı-lacivertli ekip, zaferlerini hem sahada hem de soyunma odasında doyasıya yaşadı.

Şampiyon takımın kupayla gerçekleştirdiği ‘Macarena’ dansı, kulübün sosyal medya hesapları üzerinden “Bu akşamki soyunma odamız” başlığı altında paylaşılarak taraftarlarla buluştu.

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