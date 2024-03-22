Mehmet Büyükekşi’nin fişi çekildi! Yerine kimin geleceği belli oldu

Sezon başından beri Türk futbolunun en çok tartışılan ve eleştirilen ismi olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Gazeteci Tolga Şardan T24’teki köşesinde Büyükekşi’nin görevden alınacağını ileri sürdü. Şardan yerine gelecek kişinin ismini vermeden, hangi gruba yakın olduğunu belirtti.

Şardan’ın “Trabzon’daki maçta yaşananları sadece stat anarşisi görmemek lazım; TFF seçimini etkileyecek sürecin başı…” başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:

BÜYÜKEKŞİ ERDOĞAN’LA YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Hatırlanacağı gibi; Türkiye Süper Kupası’nın Suudi Arabistan’da oynanması konusunda büyük kriz yaşandı geçen yılın son günü.

Krizin patlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den görevi bırakmasını istediği ancak Büyükekşi’nin görevi bırakmak için Erdoğan’la yüz yüze görüşmekte ısrarcı olduğu bilgisi kamuoyuna yansıdı.

Büyükekşi, artık kendisine destek veren kişiler ve grupların bile eleştiri oklarının hedefi olmasına karşın başkanlığı o günden bugüne bırakmadığına göre, henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile istediği görüşmeyi yapamadı!

SİSTEM YERİNE ALTERNATİFİ AYARLADI

Ancak bilinen bir başka Türkiye gerçeği daha var: Sistem boşluk kaldırmaz! Sistem, boşalacak yere / yerlere alternatiflerini her zaman yaratır!

Bu “garip” prensipten hareketle, sistem, Büyükekşi’nin alternatifini de yavaş yavaş hazırladı kuşkusuz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı sonrasında Büyükekşi’nin alternatifi tespit edildi geçtiğimiz günlerde. Bu isim şimdilik yüksek sesle konuşulmuyor.

TRABZON MERKEZLİ BİR YAPILAN OLACAK TFF’DE

Küçük bir ipucu vereyim; Trabzon merkezli bir yapılanma olacak TFF’de.

Bir bilgi daha; İstanbul’daki futbolu şekillendirmeyi kendilerine amaç edinmiş söz sahibi güçlü bir grup, ellerinde milyarlarca liralık finans kaynağı gördükleri TFF ve futbolun şekillenmesi gücünü kaybetmek istemiyor.

TFF’nin Riva tesislerindeki garaja giren olsa da, federasyona sponsor olan dünyaca ünlü otomobil firmasının hibe ettiği sıra sıra lüks araçları görseler. Az da olsa bir fikir sahibi olurlar.