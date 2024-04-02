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DEM Parti adayı hakkında flaş karar. Mesai bitimine 5 dakika kala

DEM Parti adayı hakkında flaş karar. Mesai bitimine 5 dakika kala
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Nisan 2024 - 16:09
DEM parti Van Eş Başkan adayı Abdullah Zeydan hakkında seçimden 2 gün önce seçilme hakkının Adalet Bakanlığı tarafından alındığı ortaya çıktı. Atılan bu adımla beraber belediyeye kayyum atanacağı söylentileri gündem oldu.

31 Mart yerel seçimleri geride kalırken özellikle televizyon programları ve sosyal medyada DEM Parti’nin kazandığı illerin yönetimine kayyum atanıp atanmayacağı çokça konuşulmaya devam ediyor.

Bu söylentiler bir yandan devam ederken kayyum söylentilerini güçlendiren bir detay ortaya çıktı. DEM Parti’den yapılan açıklamada Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Zeydan için, yerel seçimler yapılmadan 2 gün öncesinde Adalet Bakanlığı tarafından yapılan şikayet ile Zeydan’ın memnu, yani seçilme hakkının elinden alındığı belirtildi.

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Partiden yapılan açıklamada, seçimden iki gün günce yapılan başvurunun mesai bitimine 5 dakika kala yapıldığı, Van halkının iradesinin elinden alındığı, Abdullah Zeydan’ın 2022 yılında memnu haklarını aldığını ve tüm yasal denetimlerden geçtiği belirtilirken alınan karardan derhal dönülmesi gerektiği ifade edildi.

MEMNU HAKKI NEDİR?

Memnu hak, başka bir ifade ile aslında yasaklanmış hakka denir. Memnu hak, kişinin ceza mahkumiyeti nedeniyle, ceza kanununun dışında farklı kanunlardan kaynaklanan mahrum edildiği haklardır. Memnu hakların iadesi ise, bu hakları geri almak için düzenlenen bir ceza hukuku kurumudur.

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SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimler ile beraber Van Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçesinin tamamını DEM Parti kazanmış, Abdullah Zeydan yüzde 55.48 oy alırken en yakın rakibi Abdulahat Arvas (AKP) yüzde 27,15 oy aldı.

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