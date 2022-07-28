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Fenerbahçe – Dinamo Kiev maçı sonrası Serhat Akın isyan etti!

Fenerbahçe – Dinamo Kiev maçı sonrası Serhat Akın isyan etti!
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28 Temmuz 2022 - 9:13

Fenerbahçe tarihinin unutulmaz isimlerinden olan Serhat Akın, Dinamo Kiev maçının ardından isyan etti.

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın, sarı lacivertli ekibin Dinamo Kiev’e 2-1 mağlup olarak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne veda ettiği maç esnasında ve sonrasında dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Fenerbahçe’nin ilk yarıdaki futbolunu, “Bu Fenerbahçe bu sene çok can yakar” diyerek yorumlayan Serhat Akın, soyunma odasına golsüz eşitlikle gidilmesinin ardından, “İlk yarının hakkı bu skor değildi bence…” ifadelerini kullandı.

Ukrayna temsilcisinin ilk golünden sonra adeta isyan eden Serhat Akın, “Kadıköy’de büyü var bunun başka açıklaması yok bu nasıl maç kafayı yiyeceğim!!!!!!” paylaşımını yaptı.

AVRUPA LİGİ’NDE RAKİP BELLİ

Dinamo Kiev’e elenen Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi’nden devam edecek. Fenerbahçe, Kupa 2’nin üçüncü eleme turunda Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler Slovacko’yu elerse burada play-off turuna kalacağı gibi Konferans Ligi gruplarını da garantileyecek. Sarı lacivertli ekip Çek takımına da elenirse Konferans Ligi play-off turuna gidecek. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 4 Ağustos’ta, rövanşları ise 11 Ağustos’ta yapılacak.

Öte yandan Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti 14 yıla yükselmiş oldu.

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Fenerbahçe – Dinamo Kiev maçı sonrası Serhat Akın isyan etti!
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