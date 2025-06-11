2026 DÜNYA KUPASI’NIN İLK 13 TAKIMI AÇIKLANDI

Futbolseverlerin heyecanla beklediği 2026 Dünya Kupası için geri sayım sürerken, turnuvaya katılmayı garantileyen 13 ülke resmen belli oldu. ABD, Kanada ve Meksika ev sahibi olarak doğrudan kupada yer alacakken, elemeleri geçen Arjantin, Brezilya, Japonya, Güney Kore, İran, Avustralya, Yeni Zelanda, Ekvador, Ürdün ve Özbekistan da finallerde boy gösterecek.

FIFA’nın genişlettiği yeni formatla birlikte 48 ülkenin mücadele edeceği turnuvada özellikle Ürdün ve Özbekistan’ın yer alması dikkat çekti. Her iki ülke de tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etti. Son şampiyon Arjantin ise unvanını korumak için sahada olacak.

Turnuvaya katılım hakkı kazanan 13 ülke şöyle:

ABD

Kanada

Meksika

Arjantin

Brezilya

Japonya

Güney Kore

İran

Avustralya

Yeni Zelanda

Ekvador

Ürdün

Özbekistan

Kalan 35 takım için ise kıyasıya bir eleme süreci devam ediyor. Bu yılki Dünya Kupası, futbolun sadece sahada değil tarih sayfalarında da yeni hikayeler yazdığı bir turnuva olmaya aday.