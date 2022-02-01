Bahçeli: Tıka Basa Balık Yiyen İmamoğlu’nun Sinsi Faaliyetlerini Görmek Gerekir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşuyor.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu “balıkçı” tartışması üzerine hedef aldı.

Bahçeli, “Balığa tuz dökmüştür de yollara tuz dökecek yönetim becerisini gösterememiştir” dedi. Bahçeli “İBB Başkanı görevden affını talep etmelidir” ifadelerini kullandı.

ABDULHAMİT GÜL’ÜN İSTİFASI ÜZERİNE KONUŞTU

Bahçeli, İstanbul’da hayatı durma noktasına getiren kar yağışından önce İmamoğlu’nun bir balıkçıya girerken kayda alınan MOBESE görüntülerinin basına yansıması üzerine üstü kapalı tepki gösteren Abdulhamit Gül’ün Adalet Bakanlığı’ndan istifası hakkında da konuştu.

Bahçeli, Abdulhamit Gül’ün istifasının arkasında “MOBESE tepkisi” olduğu iddialarına yanıt verdi.

Bahçeli’nin konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

“Ukrayna’nın geleceğine karar verecek yegane güç bu ülke vatandaşlarının hür iradeleridir. Kiev’in geleceği bölgesel ve küresel güç merkezlerinin insafına terk edilmemelidir.

Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi Ukrayna Biden ile Putin arasında bir anlaşmanın sonucu olmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın aktif, samimi, ilkeli girişimleri ülkemizin arabuluculuk rolünü tahkim etmektedir. Sayın Erdoğan’ın Ukrayna’ya gidecek olması, Rusya Devlet Başkanı’nın Türkiye’yi ziyaret planı bölge barışına, istikrar ve huzur arayışına büyük bir destek olacaktır.

Orta Doğu’dan sonra Orta Asya’nın ve Kafkaslar’ın iç çatışma ve kargaşa ortamına sürüklenmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz.”

EKREM İMAMOĞLU’NU HEDEF ALDI

“Geçen hafta yurt genelinde kar yağışı etkili olmuştur, bu bir berekettir. Kifayetsizler vatandaşlarımızı perişanlığa terk etmişlerdir. Meteoroloji alarm vererek herkesi uyarmıştır. Yağış halindeyken karla mücadele dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir.

İstanbul Belediye Başkanı Birleşik Krallığın elçisiyle yapacağı görüşmenin randevusunu 25 gün öncesinden aklında tutmuştur da yapılan uyarıları aklında tutamamıştır. Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenmiştir. Kuzeyden gelen yağış karayollarını vurmuş İstanbul’a metrekareye 60 kilogram kar yağmıştır. Sorumsuz bir kağıttan kaplana İstanbullular mahkum değildir. Çürük tahtanın çivi tutmayacağı belli olmuştur. İstanbul sersefil hale düşmüştür. İstanbullu yolda kalmış, belediye başkanı kar küreme aracıyla balıkçıya gidiyor ve vicdanı sızlamıyor.

Büyükelçiyle yemek, karla mücadele kadar önemli diyecek kadar şirazesi kaymıştır. Bir büyükelçiyi 16 milyon İstanbullu’dan fazla önemseyen bir kişiye Türk İslam medeniyetinin merkezi olan bu kent nasıl teslim edilecektir?

Niye ve ne maksatla bu görüşme yapılmıştır? Dışişleri Bakanlığı bilgilendirilmiş midir, görüşme önemliyse kağıt üzerine alınmış mıdır? Son zamanlarda ülkemizde görev yapan büyükelçilerle yapılan görüşmeler dikkat çekicidir.”

MOBESE AÇIKLAMASI

“CHP’nin büyükelçilerle düşüp kalkması tesadüf değil, milli iradenin dışında bir adımdır. İmamoğlu’nun sinsi faaliyetlerini görmek gerekir. Ne utanmaları var ne sıkılmaları. MOBESE kayıtlarına düşünce de kızılca kıyamet koparırlar. Takip ediliyorlar, izleniyorlar, dinleniyorlarmış. Bırakın bu boş lafları yeri ve zamanı mıydı büyükelçiyle yemek yemenin? Mahçubiyet duyacağınız ilişkileriniz yoksa, milletin kafasında birikmiş soru işaretlerini giderin.

Açığı olanların MOBESE’den şikayet etmeleri gayet doğaldır. İstanbul’da yaşanan dünyanın başka bir ülkesinde yaşansaydı, o belediye başkanı bir dakika koltuğunda oturmazdı. Dileğimiz büyükşehir belediye başkanının görevden affını istemesi ve demokrasinin önünü açmasıdır.”