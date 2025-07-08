Fatih Terim’e duygusal veda: Halil İbrahim türküsüyle uğurlandı

Fatih Terim ile yollarını ayıran Al Shabab, sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı. Paylaşıma, Türk halk müziğinin sevilen eserlerinden “Halil İbrahim” türküsü eşlik etti.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab, Türk teknik direktör Fatih Terim ile sezonun sona ermesinin ardından yollarını ayırdı. Kulüp, tecrübeli teknik adama sosyal medya üzerinden yaptığı özel paylaşımla teşekkür etti.

Kulüpten yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

“Bir takımın başından birçok teknik direktör geçer, ancak çok azı saha sınırlarını aşan bir iz bırakır. Terim, varlığı ve ahlakıyla güzel bir iz bırakan bir teknik direktörün mükemmel bir örneğiydi. İmparator Fatih Terim’e güzel izi için teşekkürler. Her zaman bir aslan ve aileden biri olarak kalacaksın.”

Al Shabab, Fatih Terim’in takımdan ayrılığını, Halil İbrahim türküsü eşliğinde yayınladığı video ile duyurdu.

Fatih Terim, Al Shabab ile toplamda 23 maça çıktı. Bu maçlarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Deneyimli teknik adam, Suudi Arabistan temsilcisinde maç başına 1.74 puan ortalaması yakaladı.