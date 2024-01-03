Fatih Terim ile Seçil Erzan’ın mesajlaşmaları ortaya çıktı! İşte kırık telefondan çıkanlar

Spor camiasındaki ünlü isimlerin de mağduru olduğu fon vurgunuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Bankacı Seçil Erzan ile Fatih Terim’in mesajları ortaya çıktı. Erzan’ın kırık cep telefonu incelendi ve tam 181 bin 538 adet mesaj incelendi. İşte detaylar…

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 21 mağdurun dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan DenizBank’ın Leventteki şube müdürü Seçil Erzan’ın kırık telefonundaki 181 bin 538 adet mesajın incelenmesi tamamlandı.

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Bilirkişinin hazırladığı raporda, Erzan’ın 74 farklı kişiyle yaptığı dava konusuyla alakalı olabilecek mesajların dökümü yapıldı. Erzan’ın telefonunda ‘Fatih Terim Yeni’ isimli kişiyle 371 kez mesajlaştığı tespit edildi. Seçil Erzan’ın, mesajlarında Terim’in 2021 tarihinde 3 milyon 889 bin 577 liralık vadeli mevduat hesabının açıldığına dair gelen mesajı Erzan’a gönderdiği, Erzan’ın ise o mesaja karşılık olarak, “Hocam günlük yaptırdım kulüp yarın gönderirse 4’e tamamlayıp kalan tutarı fonda diğer harcamalar için tutarız” diye yazdığı, Terim’in ise, “20.000 $”ı buradan mı aldık” diye karşılık verdiği öğrenildi. Erzan’ın mesajlarda “2.177 bin TL fona aktardık bilginize sevgiler” mesajı da dikkat çekti.

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Spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 21 mağdurun dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan DenizBank’ın Leventteki şube müdürü Seçil Erzan’ın beyaz kırık telefonu ve bir sim kartının incelenmesi sonucunda yapılan çözümlemelere ilişkin rapor tamamlandı. Bilirkişi raporu davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesine ulaştı.

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553 sayfalık raporda, arka kasasının kırılmış ve parçalanmış olan telefonda Erzan’ın öncelikle sanıklarla ve müştekilerle mesajlaşmaları, sonrasında Erzan’ın avukatının belirttiği isimlerle mesajlaşmaları ve daha sonrada telefon içerisinde yer alan mesajların dökümü yapıldı. Bilirkişi raporunda Erzan’ın ‘Fatih Terim Yeni’ adlı kişiyle 371 kez mesajlaştığı ortaya çıktı. Raporda Arda Turan, Candaş Gürol, Musa Mert Çetin, Emre Çolak, Atilla Yörük, İbrahim Çağlar, Fernando Muslera’nın da aralarında bulunduğu kişilerin mesaj kayıtları da yer aldı.

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74 FARKLI KİŞİYLE MESAJLARIN DÖKÜMÜ YAPILDI Raporda, bin 972 ayrı hesap ve numarayla yapılan, silinmiş veya mevcut 181 bin 538 adet mesajın incelendiği kaydedildi. 176 bin 95 adet whatsapp mesajı, 2 bin 284 adet Instagram mesajı, 450 adet iMessages mesajı, 2 bin 709 adet SMS ve recents mesajı incelendiği belirtildi. Fatih Terim, Arda Turan , Candaş Gürol, Musa Mert Çetin, Emre Çolak, Atilla Yörük, İbrahim Çağlar, Fernando Muslera’nın da aralarında bulunduğu 74 farklı kişiyle yapılan, dava konusuyla alakalı olabileceği değerlendirilen mesajların, anlam bütünlüğü bozulmadan teker teker incelenerek dökümü yapıldığı anlatıldı.

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İNTERNETTE GÜRCİSTAN’IN PARA BİRİMİNİ SORGULAMIŞ Telefonda yapılan internet aramalarında ise 11 Şubat 2023 tarihinde “Gürcistan’dan para”, “Gürcistan’da para birimi”, 30 Mart 2023 tarihinde ise “kg altın kaç tl”, “kg altın”, “1 kg altın kaç tl” diye aramaların yapıldığı dikkat çekti.

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59 BİN 27 FOTOĞRAF DA İNCELENDİ Telefonda bulunan 59 bin 27 adet fotoğraf da incelendi. Dava konusu ile alakalı olabileceği değerlendirilen fotoğrafların silindiği, ancak bilirkişinin bu fotoğrafları geri getirdiği belirlendi.

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SES KAYDI VE VİDEOLARDA DAVAYA İLİŞKİN BULGU ÇIKMADI Telefondaki 2 bin 175 ses kaydı, 793 adet video, 19 adet notun haftalarca detaylı olarak incelendiği ancak dava konusu ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulandı. Erzan’ın SIM kartının ise açılmadığı, PIN kodu bilinmediğinden içeriğine ulaşılamadığı da ifade edildi.

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“KULÜP YARIN GÖNDERİRSE 4’E TAMAMLAYIP KALAN TUTARI FONDA DİĞER HARCAMALAR İÇİN TUTARIZ” Bilirkişi raporunda Erzan’ın ‘Fatih Terim Yeni’ isimli kişiyle mesajında Terim’in 2021 tarihinde 3 milyon 889 bin 577 liralık vadeli mevduat hesabının açıldığına dair gelen mesajı Erzan’a gönderip, Erzan’ın ise o mesaja karşılık olarak, “Hocam günlük yaptırdım kulüp yarın gönderirse 4’e tamamlayıp kalan tutarı fonda diğer harcamalar için tutarız diye” yazdığı, Terim’in ise, “20.000 $”ı buradan mı aldık” diye karşılık verdiği öğrenildi. Mesajlaşmaların devamı ise şöyle;

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Seçil Erzan; 4.067.412 TL bugün dönüşümüz vardı , 177834 TL ( 20 bin usd ) için içinden aldırdım, kalan 3.889,577 TL yi günlük yaptırdım kulüp gönderdiğinde bugün yarın bu tutara ekler bağlarız ayırmamız gereken tutarı fona atarız hocam

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Fatih Terim Yeni; Tamam Seçil hanım siz nasıl karar verdiyseniz öyledir tamam

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Seçil Erzan; Günaydın hocam uyandınız mı bilemedim umarım rahatsız etmiyorumdur. Dün 20 bin USD aldıktan sonra kalan bakiyeyi günlük yapmıştım bunu ne kadar bağlayalım maaştan üzerini kaça tamamlayalım ? Ne dersiniz ? Seçil Erzan; Toplam şu anda maaş + fonda 2.285 bin TL bakiyemiz mevcut ( dün günlük vadeli yaptığımız da 3.892 000 TL var bunu 4’e tamamlamamı istermisiniz ) kalanı harcamalar için ayırabiliriz

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Fatih Terim Yeni; Tamam onu da dörde tamamlayalım. Fatih Terim Yeni; Kredi borcumuz

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Fatih Terim Yeni; Ayın 1’inde ödediğimizle beraber ne kaldı Seçil Erzan; Tamam 4’e tamamlayıp aylık bağlatıyorum 2.177 TL fona aldırıyorum kasım kredi taksidi ve diğer harcamalar için 2.177.000 TL bakiyemiz kalıyor hocam

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Seçil Erzan; Bakiyeyi 4.000.000 tl olarak 18.10 ile 03/11/2021 tarihine bağladık hocam hesapta da 2.177 bin TL fona aktardık bilginize sevgiler Seçil Erzan; Hocam evden kaçta çıkarsınız 5 dk eksik imzalarınızı alsam olur mu yandex 15 dk veriyor

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Fatih Terim Yeni; Ok Fatih Terim Yeni; Seçil hanım. 54000 tl avk. Candaş. Gönderebilirmiyiz

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Fatih Terim Yeni; Önümüzdeki hafta bazı ödemelerimiz olacak hazırlıklı olursak sevinirim Seçil Erzan; Tamamdır hocam ne kadar öngörünüz ? Fatih Terim Yeni; Biraz dolar biraz Euro 1,5 tl Dövizler çok fazla değil Seçil Erzan; Tamam Hocam

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Fatih Terim Yeni; Seçil hanım USA 15 gönderebilir miyiz Rica etsem Fatih Terim Yeni; Umuta ne verdik secil hanm Seçil Erzan; 51385 usd ve 10789 Eur verdik hocam

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Fatih Terim Yeni; yarın imzalar için görüşebiliriz müsaitseniz Seçil Erzan; Tamamdır yarın geliyorum hocam siz müsait olduğunuz zamanda.

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Mesajlaşmaların devamında Fatih Terim Yeni diye kayıtlı olan kişinin Erzan’a gönderdiği bankadan gelen mesajda 10 bin 240 lira EFT yapıldığına dair bilgi mesajını göndererek, ‘Seçil hanım nedir kimedir neyedir’ diye yazdığı, ardından Terim’in kendi hesabına, Nur Erkasap’ın 10 bin doların Levent Büyükdere Caddesi’ndeki şubeden yatırdığına dair bilgi mesajını gönderdiği ve Seçil Erzan’ın da bu mesajlaşmalara karşı, “Hocam Buse Hanımın işlemi gerçekleşti . 1 yıllık otomatik ödeme talimatını da yeniledik . Ben tekrar tüm ödemeleri kontrol ettirdim, bir daha sorun olmayacak hocam tekrar özür dileriz” dediği öğrenildi. Mesajların devamında ise;

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Fatih Terim Yeni; Kusura bakmayın Allah aşkına bir türlü rüya hanımdan çalışmaya başlayamadık mecbur size gönderiyorum yani çokta üzülüyorum gönderirken ama Seçil Erzan; Hocam olur mu öyle şey ne demek ben her zaman keyifle yapıyorum Seçil Erzan; Rüya’ya da kızdım hemen size mesaj atıyor.

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