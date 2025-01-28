Gazeteci Şirin Payzın’a ‘Terör Propagandası’ Gerekçesiyle Soruşturma Başlatıldı

Gazeteci Şirin Payzın’a Terör Propagandası Nedeniyle Soruşturma Başlatıldı

Gazeteci Şirin Payzın, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda hakkında “terör propagandası” gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Payzın, söz konusu soruşturmanın içeriğini henüz bilmediğini ancak soruşturma hakkında bilgi sahibi olduğunu söyledi.

Şirin Payzın: “Terör Propagandası Soruşturması Açılmış”

Şirin Payzın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Evet bana da terör propagandası soruşturması açılmış. Şimdi öğrendim! Ama içeriğini bilmiyorum henüz” şeklinde bir açıklama yaptı. Payzın, soruşturma sürecine dair herhangi bir detay paylaşmadı.

Halk TV ve Barış Pehlivan’a Soruşturma

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bilirkişi ile yaptığı açıklamaların ardından Halk TV’de yayınlanan bir programda, gazeteci Barış Pehlivan’ın bilirkişi ile telefon görüşmesini kayda alıp yayınlamasıyla ilgili de bir soruşturma başlatıldı. Pehlivan ve Halk TV hakkında, “Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması” ve “Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs” suçlarından soruşturma açıldı.

Medya ve Hukuk İlişkisi Yeniden Gündemde

Hem Şirin Payzın’a hem de Halk TV’ye açılan soruşturmalar, Türkiye’de medya özgürlüğü ve hukukun medya üzerindeki etkileri hakkında yeniden tartışmaları gündeme getirdi. Sosyal medya paylaşımları ve televizyon yayınları üzerinden yapılan açıklamalar, hukuk ve ifade özgürlüğü arasındaki dengeyi yeniden sorgulamayı zorunlu hale getiriyor.

KAYNAK:medyaradar.net