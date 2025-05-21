FATİH ALTAYLI’DAN LİNET PROTESTOLARINA SERT TEPKİ

Ünlü gazeteci ve yorumcu Fatih Altaylı, şarkıcı Linet’in konseri öncesi uğradığı protestoya ilişkin sosyal medyada ve YouTube kanalında yaptığı sert açıklamalarla gündeme oturdu. Yahudi kökenli olduğu gerekçesiyle protesto edilen Linet’e destek veren Altaylı, eylemcilere “it sürüsü” diyerek sert tepki gösterdi ve “Linet, orayı basanların hepsinden daha Türk’tür. Daha millidir,” ifadelerini kullandı.

LİNET’E KONSER ÖNCESİ PROTESTO: GÜVENLİK NEDENİYLE ARKA KAPIDAN AYRILDI

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Maslak’ta sahne alması planlanan Linet, konser alanı önünde toplanan bir grup tarafından protesto edildi. Sosyal medyada yardım çağrısında bulunan Linet, güvenlik gerekçesiyle konser alanını arka kapıdan terk etti. Protestocuların, sanatçının İsrail asıllı ve Yahudi kökenli olması nedeniyle alana gelmesini istemediği bildirildi.

ALTAYLI: “HİÇ UTANMIYORLAR, HİÇBİRİ CEZALANDIRILMIYOR”

Fatih Altaylı, kişisel YouTube kanalında yaptığı açıklamada protestoculara çok sert tepki gösterdi. Altaylı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kapının önüne toplanan bir it sürüsü yüzünden Linet sahne alamadı. Linet, 500 yıldır bu topraklarda yaşayan pırıl pırıl bir Türk vatandaşı. Başka bir dine mensup olabilir ama bu kimseyi ilgilendirmez. Ne istiyorsunuz bu kadından ya? Linet, orayı basanların hepsinden daha Türk’tür. Daha millidir. Bu yapılan hayvanlıktır. Ve bu insanlara hiçbir şey yapılmıyor. Ne ceza, ne tepki. Hiçbir utanma duyguları yok.”

TAM DESTEK: “LİNET BU TOPRAKLARIN İNSANIDIR”

Fatih Altaylı’nın açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı, Linet’e yapılan ayrımcı muameleyi kınarken Altaylı’nın açıklamalarına destek verdi. Linet’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunun altını çizen yorumlarda, “Kimsenin inancı onun milliyetini sorgulama hakkı vermez” görüşü ön plana çıktı.

PROTESTO TEPKİSİ KAMUOYUNDA TARTIŞMA BAŞLATTI

Olay sonrası başlayan tartışmalar, Türkiye’de sanatçıların kimlikleri üzerinden hedef gösterilmesine dair yeni bir gündem oluşturdu. İfade özgürlüğü, inanç farklılıklarına saygı ve toplumsal hoşgörü gibi başlıklar altında çok sayıda yorum yapıldı. Linet ve Altaylı cephesinden ise yeni bir açıklama bekleniyor.