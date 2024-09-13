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Fatih Altaylı evine gelen faturaları cebinden tek tek çıkardı

Fatih Altaylı evine gelen faturaları cebinden tek tek çıkardı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Eylül 2024 - 13:47

Gazeteci Fatih Altaylı, evine gelen su faturalarına isyan etti.

“Hayatımda ilk defa fatura taşımaya başladım” diyen Altaylı, son programında evine gelen su faturalarını tek tek cebinden çıkardı.

Mart ayında 695 lira ödediği su faturasının, Ağustos ayında 2264 liraya yükseldiğini vurgulayan Altaylı, “Türkiye’nin gerçek gündemi budur” dedi.

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Altaylı’nın Youtube kanalındaki su faturasıyla ilgili değerlendirmeleri şöyle:

CEBİNDEN FATURALARI ÇIKARDI

Hayatımda ilk defa fatura taşımaya başladım. Bak sana okuyorum, 29.03.2024. Bu Mart ayının faturası, kaç lira ödemişim? 695 lira…

27.05.2024 Mayıs ayı faturası 1228 lira, hemen hemen iki katı.

Temmuz ayının faturası 1758 lira, Ağustos ayının faturası ise 2264 lira. Türkiye’nin meselesi bunlar kardeşim. Tüketimimiz artmış, İSKİ geldi baktı yüzde 30. Mart ile Ağustos ayı faturası arasındaki farkı yüzde 30 mu?

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BOŞ EVE 800 LİRA SU FATURASI GELDİ

Daha komiğini söyleyeyim, Şişli’de oturmadığı boş bir evi var. Kimse yok. Kaç lira su faturası gelmiş? Boş eve 300 lira gelmiş… Başka bir arkadaşım Şişli’de oturuyor, yok evde. Yazın adaya gidiyor. Boş eve kaç lira gelmiş? 800 lira…

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