Fahrettin Koca’dan Vaka Sayısındaki Yükseliş Hakkında Mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayılarının 15 bine yaklaşması sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Türkiye’de son 24 saatte yapılan 223 bin 837 testin sonucuna göre 14 bin 230 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 5 bin 211 olarak açıklanırken; son 24 saatte 55 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

KOCA’DAN MESAJ

Vaka sayılarının 15 bine yaklaşmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Koca paylaşımında, ”Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun” ifadelerini kullandı.