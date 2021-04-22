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NATO Zirvesi 14 Haziran’da Brüksel’de düzenlenecek!

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NATO Zirvesi 14 Haziran’da Brüksel’de düzenlenecek!
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22 Nisan 2021 - 11:20
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Zirvesi 14 Haziran’da Brüksel’de düzenleneceğini duyurdu.

Son dakika bilgilerine göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Liderler Zirvesi’nin 14 Haziran’da Brüksel’de düzenleneceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımında bulunan Stoltenberg, “Bir sonraki NATO Liderler Zirvesi’nin 14 Haziran 2021’de Brüksel’de yapılacağını memnuniyetle duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu, Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki bağın kalıcı bir örneği olan NATO’yu güçlendirmek için eşsiz bir fırsattır. Bugünün ve yarının zorluklarıyla başa çıkmak için esaslı ve ileriye dönük NATO 2030 gündemimiz hakkında kararlar alacağız: Rusya’nın saldırgan eylemleri, terörizm tehdidi, siber saldırılar, iklim değişikliğinin güvenliğe etkisi ve Çin’in yükselişi.

Belçika, elli yıldan fazla süredir NATO karargahımıza ev sahipliği yapıyor.

Haziran ayında burada başarılı bir Zirve gerçekleştirmek için sabırsızlanıyorum.”

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